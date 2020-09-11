半夜投宿遇鳥事！她氣櫃檯3度亂喊價 想用安心補助還遭刁難

為了振興旅遊經濟，交通部觀光局今年推出「安心補助」方案，希望在疫情趨緩期間促進國人在國內旅遊，但有一名女網友抱怨日前到一間旅館投宿，卻遇到大夜班櫃檯人員的刁難，不僅價格前後不一，還不讓她使用安心補助方案，讓她氣炸了。

這名女網友在臉書「爆怨公社」表示日前半夜臨時要找住宿的地方，想到一間之前常投宿的旅館，沒想到卻讓她一肚子氣。她不滿大夜班的櫃檯人員態度很差，而且住宿價格還一變再變，原本是1180元，但她到現場後卻變成1280元，然後又降為1100元，氣得痛罵「把人當猴耍」。

原PO還說自己有申請「安心補助」，這家旅館櫃檯也放有告示牌歡迎消費者使用補助方案，但她不滿對方扯出一堆理由來刁難，就是不讓她使用。原PO說因為之前住過這家旅館好幾次，當時遇到的櫃檯妹妹態度很好，也很有耐心幫她解決問題，才會讓她想再來這裡住宿，沒想到大夜班人員的態度讓她不能接受，直呼「以後不會再來了」。

貼文引來鄉民們議論，「這樣當下我會走人欸」、「大夜班真的很會亂喊價，我直接記名字打去投訴」、「飯店會根據房況調整價格的」、「一分錢、一分貨」。

還有人推測旅館不給用補助的原因，「安心補助好像都要提早告知」、「安心補助不是每家業者都有，要看政府公告網站喔」、「妳有事先跟這家旅館確認安心旅遊的住房方案嗎？我之前使用時那間飯店有房間名額規定的」、「安心旅遊補助不給用的原因很多啊，旅客要自己先去網站上傳資料，沒上傳飯店不能請款，就不能用；飯店會限制一天有多少名額，畢竟要留一些房間，給不用補助或補助用完的客人住」。