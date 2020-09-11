違停紅線遭檢舉 罰單照片上一個手勢讓她氣炸

現在攝影器材非常方便，有些人會用來作為拍照檢舉的工具，卻也因此讓被檢舉人氣得牙癢癢。一名女網友因為違規停車遭人舉發，但她收到罰單看到照片後卻氣炸了，因為檢舉她的人竟然還比了個「讚」的手勢，她將照片PO到「爆怨公社」後也讓許多人看了覺得很搞笑。

這名女網友日前將自家車子違停在紅線上，結果遭到路人拍照舉發，不久後她收到罰單，裡面附了兩張檢舉照片，但她看了卻很傻眼，因為這兩張照片裡頭都出現檢舉人對著她的車子伸出大拇指，比出「讚」的手勢，不知道是在對車主挑釁或者宣示自己拍到違規照片。

照片讓許多網友看了笑翻，但許多人都對原PO違停行為予以譴責，「讚還好吧！你都亂停有差嗎？」、「比讚就是讚啦！檢舉的好」、「哈哈哈…以後檢舉照可能都有人比讚或比ya了」、「檢舉順便嘲笑一番，讚！學起來」、「沒有超討厭的違規魔人，哪有超討厭的檢舉魔人」、「沒辦法，被檢舉妳只能乖乖認命」。

還有網友推測檢舉人會比讚的原因，「因為這樣子就像是自拍讚，不容易被發現是拍你的車」、「這是怕旁人發覺拍照是要檢舉而故意擺手勢」、「假裝自拍，笑死」、「很生氣想比中指卻不能比，只好比讚代替」。

但也有網友看不過檢舉魔人的行徑，「有些檢舉人已經變了樣，不是出自於改變交通，而是要滿足自己的成就感」、「雖然的確是有錯在先沒錯，但是照片中檢舉人的心態實在可議」、「收到這鳥照真的好討厭，會想罵髒話欸」、「感覺他（檢舉人）應該是停人行道上，只是不知道是騎下去，還是牽下去」、「紅線…相信我調監視很大機率他（檢舉人）自己也違停」。

原PO事後對於網友的反應留言回覆，她表示自己沒有說違規是對的，收到這樣的照片覺得一點都不好笑，「你檢舉就檢舉我無話可說，但是你比什麼讚啦！好討厭」。