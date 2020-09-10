畢旅三天兩夜4380元 網一看行程超羨慕：都想跟團了

畢業旅行是許多學生的回憶，在畢業前和同學們一起玩樂是件幸福的事。一名爸爸分享孩子的畢旅行程，三天兩夜「只去遊樂園」總共4380元，他想問問網友們的建議，沒想到網友們紛紛直呼「超便宜」。

一名網友在「爆廢公社二館」發文，他分享孩子的畢業旅行行程，行程包含三個遊樂園及纜車搭乘，大約1000位學生，第一天去劍湖山遊樂世界、第二天去九族文化村、第三天則是麗寶樂園，三天兩夜總共4380元，不過原po相當猶豫是否該讓孩子去，於是想問問網友們的看法。

網友一看行程紛紛表示，「也太便宜」、「哇，這行程超精美」、「很便宜阿！還包早餐跟晚餐」、「ok啦，不然你照上面的行程走一次就有答案了」、「不貴啊！便宜！三個遊樂園耶！」、「十幾年前我畢旅就三千多了…這樣也不算貴啦」、「同樣的行程你怎麼玩都不可能只要這些錢」。

有網友則認為，這是孩子和同學們的回憶，應該讓孩子去「不貴，回憶不是金錢能買的... 」、「十幾年前就快4000了，還好，如果沒什麼負擔讓他去，這是跟同學的回憶」、「畢旅我是會給孩子去的～團體活動等長大會很懷念」、「主要是孩子跟同學在一起的回憶」、「重點是晚上一起聊天玩遊戲做蠢事的時間，那才是回憶」。

有家長看了行程後，相當羨慕「我想假裝學生，可以報名嗎！能住兩晚飯店！感覺舒服」、「當我還是學生的時候，這種行程根本取向狙擊，只能用完美來形容」、「便宜..我都想跟團了！」，不過也有家長認為行程相當隨便，「學校懶得規劃行程乾脆全部遊樂園省事的概念？」、「很單純，都是樂園，這樣玩3天，這行程排的不好」、「可是連玩3天遊樂園…」。