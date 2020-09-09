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93歲爺爺健身房報到32年 網見超狂背景喊「一定要敬禮！」

聯合新聞網 / 綜合報導
台北一位高齡93歲的顧爺爺經常到健身房報到，維持健身習慣已長達32年。圖擷自爆廢公社公開板
台北一位高齡93歲的顧爺爺經常到健身房報到，維持健身習慣已長達32年。圖擷自爆廢公社公開板

你願意為了鍛鍊體力、維持身體健康付出多少時間？台北一位高齡93歲的顧爺爺到健身房報到，維持健身習慣已長達32年，雖已滿頭白髮，但顧爺爺的努力不懈也讓不少網友感到相當敬佩與動容。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO文分享時常在健身房遇見一位高齡93歲的顧爺爺，他到健身房報到已經「超過10000天」，顧爺爺還告訴原PO「雖然沒有肌肉，但也練出了年紀與歲月」，讓原PO備受感動，他也感慨的說「有多少人能練超過10000天呢？」

原PO貼出顧爺爺運動時的照片，只見照片中的顧爺爺雖然滿頭白髮，但他仍自如的進行運動訓練，身影看來相當勇健。原PO還偷偷爆料，「有時候他會練到睡著，大家都會很緊張，所以大家都會看著他使用器材」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，顧爺爺維持健身的習慣已經長達32年，爺爺更有「運動到100歲」的超強目標。原來，顧爺爺出生於民國17年，隨國民政府遷台後便加入國軍，並晉升至將官，因服務單位附近就是健身房，所以自民國78年6月1日開始他就展開漫長的健身之旅。

顧爺爺談到，每週只有星期天及之前歷經開刀休息的半年之外，他每天早上都會準時到健身房報到，才能成就現在的健步如飛。

許多網友見到顧爺爺的驚人毅力與努力不懈後，紛紛留言表示「93歲了還能上健身房，這是福氣」、「這個一定要敬禮了」、「93歲還能這樣自由運動，就算使用的重量不重，身體也比其他同年齡的人硬朗太多了」、「看起來超健康，佩服佩服！」。

其中，也有不少網友好奇「這健身房1993年之前就開了嗎？真的是厲害耶！」原PO回應到「已經開快50年了～」，讓不少網友相當驚喜。據悉，這間健身房是台北「最老的健身房」，開業至今已逾42年。

台北一位高齡93歲的顧爺爺經常到健身房報到，維持健身習慣已長達32年。圖擷自爆廢公社公開板
台北一位高齡93歲的顧爺爺經常到健身房報到，維持健身習慣已長達32年。圖擷自爆廢公社公開板

爆廢公社 健身 國軍

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