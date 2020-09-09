超商工讀生沒立刻結帳 大媽跳針狂吼1分鐘「要不要道歉」

板橋火車站日前發生一起糾紛，一位婦人疑似是趁著趕火車的時間空檔到便利商店買東西，見到店員沒有立刻幫她結帳，竟當場抓狂，連續飆罵店員超過1分鐘，讓在場其它客人都看不下去，婦人還對其他客人開嗆，場面相當失控。

有網友將事發畫面PO上網，只見超商內一位婦人對著女店員不斷火爆飆罵「耽誤我時間！我趕火車耶！怎樣！來告我啊！」她甚至拍桌大喊「我是客人耶！什麼服務態度，叫店長給我出來！」在場一名其他客人見場面失控，便開口「妳再囂張，我叫警察來！」婦人轉頭怒回「怎麼樣！叫警察來啊」，該客人再度回她「人家一小時才賺多少？妳這樣兇她，兇什麼意思？」婦人怒氣不減，回嘴「我跟她（女店員）的事情你管什麼管，關你什麼事」，隨後警察便出現上前詢問情況。

警方問婦人發生什麼事情，只見該她仍不斷跳針「她要給我道歉」，婦人向警方稱「我要結帳，她忽視我的存在，一直倒咖啡」，警方回她「她不是妳的專屬處理員」。女店員也向她解釋，因當時在服務上一位點咖啡的客人，因此才沒有為她服務。

沒想到這名婦人再度情緒失控，不斷喊叫「妳可以先幫我結帳呀！妳跟我解釋呀！妳要不要跟我解釋？現在道歉！三聲！」，最後女店員說了一句「不好意思」，大媽才又踱步離去，留下在場幾名員警及客人一臉無奈。

許多網友看完後紛紛留言，「她這樣鬧，耽誤了其他客人的結帳時間，那她要不要向其他所有的客人道歉三鞠躬呢？怎麼可以就這樣讓她滿足的走了」、「真應該也有人跳出來說，你大吵大鬧耽誤我的時間，跟我道歉」、「寧可給她錯過火車，也不要隨便道歉！就是不要順她意，氣死大媽」、「幹嘛道歉，還滿足了奧客」、「結帳了不起啊，一個人要服務這麼多人，還要道歉3次，有事嗎？」