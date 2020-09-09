女兒腳上自畫「紅符咒」嚇壞媽 網笑：至少不是用限量款口紅

育兒崩潰經歷！1名媽媽日前分享女兒用紅筆在腳上亂畫如鬼畫符一樣，剛好現時為農曆七月，媽媽只好不斷安慰自己女兒在畫平安符。不過原來亂畫腳已是小兒科，不少網民留言貼出更震撼的照片，孩子將爸爸的身體及牆壁當畫布亂畫，令人失笑又無奈。

受到衝擊的媽媽上周日（8月30日）於Facebook群組「爆廢公社」發文及貼出照片，只見照片中咬著奶嘴的女孩手中拿著紅筆，右腳滿布筆痕，若沒察覺到女孩手中拿著紅筆，乍看之下還以為腳上都是血痕。媽媽在文中不斷催眠自己「淡定......我很淡定」，又安慰自己女兒在畫平安符。

她於留言回覆其他網友表示，若女兒用唇膏亂畫還可以用卸妝油擦掉，但用紅筆就可能要洗2、3天了，女兒不僅會畫自己的腳，之前更曾畫過牆壁、紙箱及床單。不少網友留言安慰這位媽媽，稱「每個小孩都有一段精彩的過去」，「至少不是拿限量口紅畫畫」。

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文章授權轉載自《香港01》