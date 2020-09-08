台北何時開始輸首爾？ 網掀論戰：1998年漢城時代就辦過奧運

各國拚經濟、重發展，作為一國之首的首都必然相當重視美化設計，才能彰顯出國家氣度，遊客從一個國家的首都也就可以感受到國家整體的繁榮程度與氛圍。就有一名網友將台灣首善之都「台北」與南韓首都「首爾」做比較，他認為別人才真的是設計之都，整個城市都改頭換面了，「不知何時開始台北連首爾的車尾燈都看不到？」貼文引發網友正反議論。

一名網友在PTT八卦板發文問到「台北從何時看不到首爾車尾燈？」原PO表示，人家的設計之都都是真的設計之都，整個城市改頭換面，真正能夠站上國際舞台與人競逐，我們的是搞剪報、畫畫圖、呼口號、寫標語，「是什麼時候，台北連首爾的車尾燈都看不見了？」

文章引來網友熱議，有網友就直言「有贏過嗎？」、「應該說國家整體都輸，首都自然也輸」、「在1988年，還叫漢城的年代就辦過漢城奧運時，台北早就已在國際上被漢城（首爾）甩開好幾條街了」、「亞洲金融金融風暴，韓國汰弱留強打掉重練，台灣繼續濟弱扶傾，落後的產業繼續扯後腿」、「（南韓）從網路遊戲天堂開始就不斷送房子跟建設產業的建設資金幫助發展開始」。

也有網友認為，「這兩個城市我都很熟，不覺得台北有輸，內容不輸但外表輸的很徹底」、「不會啊，首爾房價看不到台北的車尾燈啊」、「韓國公共建設品質比台灣還爛」、「從台北開車一個小時內可上山下海，我認為大勝很多城市，台北捷運有電梯或手扶梯，乾淨度也大勝世界各國」。