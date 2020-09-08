快訊

雨彈來了！ 對流雲系旺盛 6縣市大雨特報

鐵絲鍊脖、拔指甲 新北狠心外婆虐死5歲孫判無期徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夜市帝王蟹肉棒一支賣百元！他一吃根本火鍋料 怒檢舉業者

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨在夜市買的「帝王蟹肉棒」，口感根本就是火鍋料的蟳味棒，認為業者廣告不實。圖擷自爆怨公社
一名網友抱怨在夜市買的「帝王蟹肉棒」，口感根本就是火鍋料的蟳味棒，認為業者廣告不實。圖擷自爆怨公社

夜市常常可見到創新美食出現，吸引消費者好奇掏錢購買，但一位網友在夜市買了一項新產品「帝王蟹肉棒」，吃起來就跟火鍋料中的「蟳味棒」一樣，售價也未清楚標示，還標榜「日本空運品質保證」，讓他「人生第一次真的感到無法支持這一攤的廣告」、「對於這樣花招百出的業者，我真喃心獸想咕（難受想哭）」，表示已檢舉攤商廣告不實

一位網友在《爆怨公社》發文，在夜市某個標榜「日本空運品質保證」的攤位，買了一支「帝王蟹肉棒」，網友抱怨味道根本就和火鍋料蟹味棒一樣，同樣是一絲一絲的，質疑產品真的有蟹肉成份嗎？不僅成份不明，連價格也不清楚標示，一支售價竟要80-100元，對消費者而言錢就不是錢嗎？

網友強調「我絕對支持台灣夜市小吃攤創新，但我人生第一次真的感到無法支持這一攤的廣告」，「對於這樣花招百出的業者，我真心感到難受想哭」。

貼文引發熱議，許多網友表示「完全不會去買這個，根本火鍋料」、「魚漿製品而已」、「應該寫蟹肉風味棒吧」、「夜市的東西真真假假，假假真真」、「被騙一次」；關於這項產品的售價，網友多數覺得「超貴」、「80都能買一個便當了」、「我昨天本來想買欸 一支90我把皮包默默收起來」、「1支100！我聽到就軟了」。

但也有網友認為「其實店家也沒強迫購買啊，不想吃、覺得貴，不要買不就好，人家也只不過是混口飯吃」、「人家也要人事成本開銷。 看不慣的可以去夜市賣一支20」。之後原PO也再回應，強調「我抱怨的點是業者廣告，怎麼能拿B充當A文字來當作噱頭呢？」、「本來商品就是要蟹肉棒跟蟹味棒清楚標示」，並表示「我已檢舉囉」。

爆怨公社 廣告不實

延伸閱讀

全聯買「惡魔果實」燉雞湯竟有香菇味 識貨者曝：這是聖品

家族聚餐二姑不點餐還「從頭嫌到尾」 女氣炸：拜託不要出來吃

秋刀魚內臟又苦又難吃？ 老饕曝最狂吃法讓網友看了狂推

一碗滷肉飯588元？他約女同事吃飯心好痛 網笑瘋：店家最愛

相關新聞

夜市帝王蟹肉棒一支賣百元！他一吃根本火鍋料 怒檢舉業者

夜市常常可見到創新美食出現，吸引消費者好奇掏錢購買，但一位網友在夜市買了一項新產品「帝王蟹肉棒」，吃起來就跟火鍋料中的「蟳味棒」一樣，售價也未清楚標示，還標榜「日本空運品質保證」，讓他「人生第一次真的感到無法支持這一攤的廣告」、「對於這樣花招百出的業者，我真心獸想咕（難受想哭）」，表示已檢舉攤商廣告不實。

包子放微波爐加熱後變黑狂冒煙 網驚：爆裂物請送鑑識科

一名網友想吃熱包子，差點讓家裡變成命案現場！從影片中可看到，盛裝包子的盤子…

一碗滷肉飯588元？他約女同事吃飯心好痛 網笑瘋：店家最愛

慎選隊友很重要，跟這種朋友一起去吃吃到飽，任誰看了都無奈。網友在「爆廢公社二館」上表示，他們一群人去吃588元燒烤吃到飽，女同事吃完一碗滷肉飯就說「我吃飽了」，網友無奈將狀況發出來，其他人看了也表示「有錢人的生活就是那麼樸實」、「吃飽就好，接下來可以負責烤肉了」。

未繫繩比特犬咬死貴賓狗「滿口鮮血」 影片曝遭3男制伏在地

一名網友在Dcard沉痛發文，表示朋友家中的貴賓狗在高雄瑞豐夜市遭比特犬攻擊致死，而該比特犬主人不只未繫繩，事後處理態度更加惡劣，令人氣憤。男網友PO出比特犬遭路人制伏的畫面，只見影片中，3名男子將比特犬強押在地，但比特犬仍不斷掙扎，地面也滿是咬傷貴賓狗的血跡，畫面看來相當驚險。

南韓遊客批台灣像貧民窟、女生不美 在台韓男：有點丟臉

日前有一名韓國網友來台旅遊的，在論壇發文評論「台灣人都愛把衣服曝曬在外面，市容簡直就像貧民村」，還對台灣女生長相有意見，認為顏值普普，此番言論除了引起台灣網友反感，連大陸網友也幫忙回擊「一堆整形來的自信」...

他問萊爾富存在意義？網大讚「很會選點」：工業區之友

根據公平會資料，以統一超商（7-ELEVEN）、全家便利商店、萊爾富、來來超商（OKmart）及台糖蜜鄰5家超商統計，全台門市營業據點共計11,429家店。有網友表示，以統一、全家、萊爾富相比，萊爾富的商品顯得非常不齊全，質疑「萊爾富存在的意義」。有網友一語點破「萊爾富是工業區之友」，偏僻的工業區常可見萊爾富的門市。

工人搭捷運自備「水泥桶」當椅坐 網讚：懂為人著想值得尊重

工地工作環境較差，充斥不少粉塵等污染物，不少工人工作一天下來，都是全身汗味與髒污。有網友直擊一名工人，下班後搭乘捷運環狀線，竟自備「水泥桶」當椅子坐，以避免弄髒捷運座位。網友大讚「職業不分貴賤，懂的為人著想的人值得尊重」。

外送員被開單向女警下跪 路過男大氣掏1000元解圍

外送員跑單辛苦，但一樣得遵守交通規則！一名北市外送員因騎上人行道被警察開單，不甘心損失辛苦錢，竟向警察下跪求銷單。後來是一名好心的路過男子直接掏出千元，才讓這個僵局落幕。 網友在爆料公社發了一張

打工做146小時領不到2萬 網友一看氣炸：什麼神奇算法

現今台灣低薪已成為常態，不過各公司還是需依政府規定的基本薪資核發薪水，否則就有可能遊走法律邊緣。對此，昨（5）日就有一名女網友在臉書《 爆怨公社 》中PO文提到，自己女兒趁暑假空檔打工賺學費，不料雇主卻沒有依法給付薪資，甚至還提出許多不合理要求，讓原PO氣得直呼「辛苦的代價真的令人傻眼」。

等我5分鐘！店家準時關門遭罵沒人情味 他PO文討拍反被怒轟

店家有固定的營業時間，民眾如果晚來只能下次請早，不過有網友表示大老遠從花蓮到宜蘭玩，想說順道買知名奶凍捲，但接近關門時間，於是打電話詢問「能不能等我們5分鐘」，結果遭對方拒絕，讓他不禁感嘆「店家沒有人情味」，貼文曝光後，眾人紛紛批評原PO的看法。

駝背阿嬤形單影隻賣手工杯套 網友暖心PO文：買起來

有時候在路邊看到年長的長輩拖著緩慢的身軀，仍然努力的靠自己力量做著小生意維生，都會讓人相當不捨，一名台南女網友日前在自己臉書PO出幾張照片，她看到公園裡一位白髮蒼蒼的阿嬤在賣飲料杯套，每個杯套都是手工做出來的，而阿嬤駝著背一人坐在椅上也讓人覺得有些孤單，原PO呼籲網友們若有路過就給阿嬤捧場一下，貼文也被分享到「台南爆料公社」，引起鄉民們廣大回響。

高麗菜怎麼炒才好吃？ 內行曝「2大料理關鍵」：媲美餐廳等級

多吃蔬菜有益身體健康，而高麗菜是飯桌上常見的佳餚，就有網友在PTT上詢問「高麗菜到底要怎麼炒才好吃」，貼文釣出老饕分享料理小撇步，更有人直言加「2樣靈魂配料」，美味程度直接升級。

熱門新聞

南韓遊客批台灣像貧民窟、女生不美 在台韓男：有點丟臉

全聯買「惡魔果實」燉雞湯竟有香菇味 識貨者曝：這是聖品

女到好市多購物…結帳後店員說了一句話 網讚：就是帥

未繫繩比特犬咬死貴賓狗「滿口鮮血」 影片曝遭3男制伏在地

想加盟「丹丹漢堡」只能靠一招 網笑：付出一生才有資格

一碗滷肉飯588元？他約女同事吃飯心好痛 網笑瘋：店家最愛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。