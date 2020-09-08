夜市帝王蟹肉棒一支賣百元！他一吃根本火鍋料 怒檢舉業者

夜市常常可見到創新美食出現，吸引消費者好奇掏錢購買，但一位網友在夜市買了一項新產品「帝王蟹肉棒」，吃起來就跟火鍋料中的「蟳味棒」一樣，售價也未清楚標示，還標榜「日本空運品質保證」，讓他「人生第一次真的感到無法支持這一攤的廣告」、「對於這樣花招百出的業者，我真喃心獸想咕（難受想哭）」，表示已檢舉攤商廣告不實。

一位網友在《爆怨公社》發文，在夜市某個標榜「日本空運品質保證」的攤位，買了一支「帝王蟹肉棒」，網友抱怨味道根本就和火鍋料蟹味棒一樣，同樣是一絲一絲的，質疑產品真的有蟹肉成份嗎？不僅成份不明，連價格也不清楚標示，一支售價竟要80-100元，對消費者而言錢就不是錢嗎？

網友強調「我絕對支持台灣夜市小吃攤創新，但我人生第一次真的感到無法支持這一攤的廣告」，「對於這樣花招百出的業者，我真心感到難受想哭」。

貼文引發熱議，許多網友表示「完全不會去買這個，根本火鍋料」、「魚漿製品而已」、「應該寫蟹肉風味棒吧」、「夜市的東西真真假假，假假真真」、「被騙一次」；關於這項產品的售價，網友多數覺得「超貴」、「80都能買一個便當了」、「我昨天本來想買欸 一支90我把皮包默默收起來」、「1支100！我聽到就軟了」。

但也有網友認為「其實店家也沒強迫購買啊，不想吃、覺得貴，不要買不就好，人家也只不過是混口飯吃」、「人家也要人事成本開銷。 看不慣的可以去夜市賣一支20」。之後原PO也再回應，強調「我抱怨的點是業者廣告，怎麼能拿B充當A文字來當作噱頭呢？」、「本來商品就是要蟹肉棒跟蟹味棒清楚標示」，並表示「我已檢舉囉」。