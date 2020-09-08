包子放微波爐加熱後變黑狂冒煙 網驚：爆裂物請送鑑識科

一名網友想吃熱包子，差點讓家裡變成命案現場！從影片中可看到，盛裝包子的盤子雖然沒有碎裂，但幾乎整個呈現焦黑狀，而最重要的食物本體，包子已經變色，燒焦的樣子讓人看了怵目驚心。

網友在臉書社團爆怨公社po出一段影片，只見包子不斷冒出燒焦後的白煙，他寫道「我只是按了食物加熱，為什麼會整間冒煙？還好警鈴沒響，微波爐應該不會有問題吧…」

po文的網友表示，包子要微波之前，他還有先噴一點水，加熱方式按了三分鐘，拿出來咬一口後覺得硬硬的，於是他又再放進去三分鐘，結果成品就變這樣了，他還說自己差點被煙嗆死，搞到連隔壁鄰居都來按電鈴關切。

影片曝光引發網友熱議，不少人紛紛留言「這是爆裂物吧，請送鑑識科」、「煙燻包子」、「感覺時間用太久了，連盤子都黑成這樣，可見熱度有點超過了」、「包子饅頭通常微波爐1分鐘就很燙了」、「微波冷凍食品也只需4～5分鐘，凡事都有第一次，哈哈。」

另有網友指出，「盤子旁邊再放一杯水進去加熱應該就不會了」、「冷凍包子微波45秒就可以了」、「如果擔心口感，30秒分段加熱比較好」，還有人建議，「可以用弄濕的廚房紙巾蓋上去再加熱，會像蒸過的感覺。」