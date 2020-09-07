快訊

直播／新增1境外移入 指揮中心1400臨時記者會說明

大溪漁港釣客落海4人無生命跡象 獲救者還原當時情況

他問萊爾富存在意義？網大讚「很會選點」：工業區之友

聯合新聞網 / 綜合報導
網友大讚萊爾富「很會選點」。記者林敬家／攝影
網友大讚萊爾富「很會選點」。記者林敬家／攝影

根據公平會資料，以統一超商（7-ELEVEN）、全家便利商店、萊爾富、來來超商（OKmart）及台糖蜜鄰5家超商統計，全台門市營業據點共計11,429家店。有網友表示，以統一、全家、萊爾富相比，萊爾富的商品顯得非常不齊全，質疑「萊爾富存在的意義」。有網友一語點破「萊爾富是工業區之友」，偏僻的工業區常可見萊爾富的門市。

有網友在PTT發文表示，近期常吃超商的餐飲，他認為，7-11的生食、全家的熟食都非常優秀，品項多又好吃，反觀萊爾富的商品卻顯得相當不齊全，讓他不禁反問「有無萊爾富存在的意義？」

對此，有網友回應表示，「萊爾富很會選地點展店，像是風沙很大、周邊沒有便利商店、鳥不生蛋的工業區，萊爾富就會去設點；偏僻、周邊沒有便利商店，但有發展性的山區，譬如139縣道鳳山寺旁，萊爾富會去設點；還有人潮很多的大賣場旁，萊爾富也會去設點，吃點肉屑，除了選點之外，管理也不錯，起碼店員不像別家那樣態度渙散」。

此番分析引發許多人認同，其他網友表示「萊爾富真的是工業區之友」、「夾縫中求生存啊，營區或山區有一家地位跟神一樣」、「萊爾富吃工業區就爽賺」、「工業區放假沒什麼人，不過移工加減會去消費」、「內科那邊也好幾家萊爾富，做週末的應該很涼吧」、「萊爾富就是雖然小還有在努力，OK的話不想做快點收啦」。

不過也有網友認為，萊爾富的商品太不齊全，「萊爾富跟OK都專賣怪商品」、「熟食就是10年前的水準，完全看不到兩間龍頭的車尾燈」、「7-11選點強多了」。

超商 便利商店

延伸閱讀

男砍樹被壓4天竟奇蹟生還 警透露他的身分成存活關鍵

男友擁7房出租⋯她卻因「身高」不想嫁！網傻眼：讓給我

網翻盧秀燕舊照喊「有北韓感」 本人帥回：你不懂啦！

新生搬宿...打開行李箱「整箱都食物」 網友笑翻：是去避難所吧

相關新聞

他問萊爾富存在意義？網大讚「很會選點」：工業區之友

根據公平會資料，以統一超商（7-ELEVEN）、全家便利商店、萊爾富、來來超商（OKmart）及台糖蜜鄰5家超商統計，全台門市營業據點共計11,429家店。有網友表示，以統一、全家、萊爾富相比，萊爾富的商品顯得非常不齊全，質疑「萊爾富存在的意義」。有網友一語點破「萊爾富是工業區之友」，偏僻的工業區常可見萊爾富的門市。

工人搭捷運自備「水泥桶」當椅坐 網讚：懂為人著想值得尊重

工地工作環境較差，充斥不少粉塵等污染物，不少工人工作一天下來，都是全身汗味與髒污。有網友直擊一名工人，下班後搭乘捷運環狀線，竟自備「水泥桶」當椅子坐，以避免弄髒捷運座位。網友大讚「職業不分貴賤，懂的為人著想的人值得尊重」。

外送員被開單向女警下跪 路過男大氣掏1000元解圍

外送員跑單辛苦，但一樣得遵守交通規則！一名北市外送員因騎上人行道被警察開單，不甘心損失辛苦錢，竟向警察下跪求銷單。後來是一名好心的路過男子直接掏出千元，才讓這個僵局落幕。 網友在爆料公社發了一張

打工做146小時領不到2萬 網友一看氣炸：什麼神奇算法

現今台灣低薪已成為常態，不過各公司還是需依政府規定的基本薪資核發薪水，否則就有可能遊走法律邊緣。對此，昨（5）日就有一名女網友在臉書《 爆怨公社 》中PO文提到，自己女兒趁暑假空檔打工賺學費，不料雇主卻沒有依法給付薪資，甚至還提出許多不合理要求，讓原PO氣得直呼「辛苦的代價真的令人傻眼」。

等我5分鐘！店家準時關門遭罵沒人情味 他PO文討拍反被怒轟

店家有固定的營業時間，民眾如果晚來只能下次請早，不過有網友表示大老遠從花蓮到宜蘭玩，想說順道買知名奶凍捲，但接近關門時間，於是打電話詢問「能不能等我們5分鐘」，結果遭對方拒絕，讓他不禁感嘆「店家沒有人情味」，貼文曝光後，眾人紛紛批評原PO的看法。

駝背阿嬤形單影隻賣手工杯套 網友暖心PO文：買起來

有時候在路邊看到年長的長輩拖著緩慢的身軀，仍然努力的靠自己力量做著小生意維生，都會讓人相當不捨，一名台南女網友日前在自己臉書PO出幾張照片，她看到公園裡一位白髮蒼蒼的阿嬤在賣飲料杯套，每個杯套都是手工做出來的，而阿嬤駝著背一人坐在椅上也讓人覺得有些孤單，原PO呼籲網友們若有路過就給阿嬤捧場一下，貼文也被分享到「台南爆料公社」，引起鄉民們廣大回響。

高麗菜怎麼炒才好吃？ 內行曝「2大料理關鍵」：媲美餐廳等級

多吃蔬菜有益身體健康，而高麗菜是飯桌上常見的佳餚，就有網友在PTT上詢問「高麗菜到底要怎麼炒才好吃」，貼文釣出老饕分享料理小撇步，更有人直言加「2樣靈魂配料」，美味程度直接升級。

查不到「萣」字不能辦戶口 他氣：戶政事務所沒錢換字典？

許多人幫孩子取名都會參考書籍或者尋求算命師的建議，通常不會取太難的字，報戶口時也不會有什麼問題，但卻有一名網友在臉書上爆料，他表示日前到桃園龜山戶政事務所幫新生兒報戶口時，名字當中的一個字讓承辦人員說查不到，還要原PO到桃園區戶政事務所去辦，沒想到竟然成功，讓他調侃「龜山區戶政事務所要換字典」。

千萬麥拉倫違停路邊！ 拖吊車「照拖」一氣呵成 網讚：這家很專業

台北市松山區五分埔附近，一輛千萬的麥拉倫違停在路邊，有人報警檢舉，拖吊車也來了，但是通常碰到千萬名車，拖吊車的問題也來了，如果不小心傷到車子，可能還要賠償高額維修費，但在這兩難的情況下，不過最後拖吊業者仍是快速處理，網友也大讚「這家也太專業」。

容易被騙！繳過「人生學費」嗎？網友痛述過去悲慘經驗

俗話說「不經一事不長一智」，意思就是不親身經歷就不能增長一些見識，是說經驗能使人增長智識，人生中很多人也會遇到大大小小的經驗，這些經驗碰過後，下次你就知道該怎麼做，或是勸導別人怎麼做，有網友好奇問「大家繳過人生學費嗎？」敘述了許多自身經驗，引起網友熱議。

孩頻遭體罰 幼稚園師送貼紙「封口」：拿了就不能跟爸媽講

每個小孩都是父母的手心上的寶，但日前卻有一位媽媽分享，自己小孩在幼稚園被老師體罰，甚至用一張貼紙威脅小孩「不能跟爸爸媽媽說」。她說明，幼稚園在8月20日新來了位黃姓老師，並與原有的陳老師一起帶班。某天忘記幫小孩帶湯匙到學校，卻被新老師要她用手抓東西吃，接下來女兒一連串的「異常反應」，都讓這位媽媽開始起疑。

鄰居「樓梯間燒金紙」 遭勸告後還辯解：每年都這樣燒

民間習俗都會在農曆七月十五日中元節時，準備供品及金紙給好兄弟祈求平安，日前卻有網友發文抱怨，在公寓住家突然聞見燒焦味，連忙四處檢查是不是哪裡燒焦，直到一打開大門時，才驚見有鄰居在樓梯間燒金紙，經勸告後仍堅持要繼續燒，令網友傻眼直呼「太誇張」。

熱門新聞

外送員被開單向女警下跪 路過男大氣掏1000元解圍

駝背阿嬤形單影隻賣手工杯套 網友暖心PO文：買起來

打工做146小時領不到2萬 網友一看氣炸：什麼神奇算法

兒子指定全聯「熱銷甜點」當生日蛋糕 網讚：好吃，很識貨

低調上架！全聯「早餐神物」終於回歸 老饕暴動：好吃又鬆軟

新生搬宿...打開行李箱「整箱都食物」 網友笑翻：是去避難所吧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。