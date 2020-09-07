他問萊爾富存在意義？網大讚「很會選點」：工業區之友

根據公平會資料，以統一超商（7-ELEVEN）、全家便利商店、萊爾富、來來超商（OKmart）及台糖蜜鄰5家超商統計，全台門市營業據點共計11,429家店。有網友表示，以統一、全家、萊爾富相比，萊爾富的商品顯得非常不齊全，質疑「萊爾富存在的意義」。有網友一語點破「萊爾富是工業區之友」，偏僻的工業區常可見萊爾富的門市。

有網友在PTT發文表示，近期常吃超商的餐飲，他認為，7-11的生食、全家的熟食都非常優秀，品項多又好吃，反觀萊爾富的商品卻顯得相當不齊全，讓他不禁反問「有無萊爾富存在的意義？」

對此，有網友回應表示，「萊爾富很會選地點展店，像是風沙很大、周邊沒有便利商店、鳥不生蛋的工業區，萊爾富就會去設點；偏僻、周邊沒有便利商店，但有發展性的山區，譬如139縣道鳳山寺旁，萊爾富會去設點；還有人潮很多的大賣場旁，萊爾富也會去設點，吃點肉屑，除了選點之外，管理也不錯，起碼店員不像別家那樣態度渙散」。

此番分析引發許多人認同，其他網友表示「萊爾富真的是工業區之友」、「夾縫中求生存啊，營區或山區有一家地位跟神一樣」、「萊爾富吃工業區就爽賺」、「工業區放假沒什麼人，不過移工加減會去消費」、「內科那邊也好幾家萊爾富，做週末的應該很涼吧」、「萊爾富就是雖然小還有在努力，OK的話不想做快點收啦」。

不過也有網友認為，萊爾富的商品太不齊全，「萊爾富跟OK都專賣怪商品」、「熟食就是10年前的水準，完全看不到兩間龍頭的車尾燈」、「7-11選點強多了」。