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工人搭捷運自備「水泥桶」當椅坐 網讚：懂為人著想值得尊重
工地工作環境較差，充斥不少粉塵等污染物，不少工人工作一天下來，都是全身汗味與髒污。有網友直擊一名工人，下班後搭乘捷運環狀線，竟自備「水泥桶」當椅子坐，以避免弄髒捷運座位。網友大讚「職業不分貴賤，懂的為人著想的人值得尊重」。
有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，6日搭乘捷運環狀線時，遇到一名剛下班的工人，竟自備水泥桶當椅子坐，「我身上髒，不要髒了座位，屈身坐在油漆桶」，工人的細心與貼心，讓他大讚「職業不分貴賤，多點關愛，社會多一點溫暖」。
該篇貼文吸引1.8萬人按讚，其他網友紛紛大讚「我愛這種低調的人啊」、「職業不分貴賤，懂得為他人著想的人值得尊重」、「做工的也是人，沒有他們我們沒有漂亮的房子住」、「認真工作就是值得尊重」、「坐在哪裡只要不妨礙他人、自己坐了舒服就是好位子」。
還有工人表示「我也是，做工完走到哪裡都盡量閃避人群，不造成別人的困擾，也不進超商，但看到討厭的的人，我都會去摸他肩膀拍背故意問路，問完說謝謝，還會抱一下表示感恩」。
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