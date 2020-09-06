打工做146小時領不到2萬 網友一看氣炸：什麼神奇算法

現今台灣低薪已成為常態，不過各公司還是需依政府規定的基本薪資核發薪水，否則就有可能遊走法律邊緣。對此，昨（5）日就有一名女網友在臉書《 爆怨公社 》中PO文提到，自己女兒趁暑假空檔打工賺學費，不料雇主卻沒有依法給付薪資，甚至還提出許多不合理要求，讓原PO氣得直呼「辛苦的代價真的令人傻眼」。

原PO在文中表示，女兒在暑假時打工賺學費，但卻沒有得到合理的薪資。她透露，店內規定正職要上滿225小時，女兒則上了146小時，但老闆卻沒有依照基本時薪158元計算，而是將2萬3800元除以225小時，以106元為時薪，再乘以146小時，再加上勞健保補貼的500元，女兒僅領到15976元，與法律規定的不符，讓原PO完全不能接受。

原PO也接著爆料，每天的上班時數都是由資方安排，面試時說是正職職缺，但做一個月下來卻只能領到這樣的薪水，若是遇到其他員工沒有上班，老闆急著找人還需要隨傳隨到，甚至沒有遲到、早退或病假，遇到這種情況原PO無奈的說道「沒想到2020年還有這種薪資」。

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，紛紛認為實在不合理，「為什麼正職要上225小時？225小時用一天8小時上工來算高達28天欸」、「趕快去檢舉，資方就是吃定員工怕麻煩，所以不敢去檢舉」、「時薪106真的太誇張，真的當員工是奴隸」、「完全不符合法規，一定要去檢舉，感覺有很多人受害了」、「不管他怎麼算都是違法的，直接去投訴勞保局比較快，問老板是要被開罰30萬，還是補錢，擇一」、「正職工時已違反勞基法，支持提告」、「這是什麼神奇的薪資算法，剛好這張紙可以當作證據」、「這老闆的邏輯真的是刷新三觀，一定要檢舉，連勞退雇主負擔一併要回，不賠的話就直接檢舉開罰」。