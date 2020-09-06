駝背阿嬤形單影隻賣手工杯套 網友暖心PO文：買起來

有時候在路邊看到年長的長輩拖著緩慢的身軀，仍然努力的靠自己力量做著小生意維生，都會讓人相當不捨，一名台南女網友日前在自己臉書PO出幾張照片，她看到公園裡一位白髮蒼蒼的阿嬤在賣飲料杯套，每個杯套都是手工做出來的，而阿嬤駝著背一人坐在椅上也讓人覺得有些孤單，原PO呼籲網友們若有路過就給阿嬤捧場一下，貼文也被分享到「台南爆料公社」，引起鄉民們廣大回響。

原PO在臉書上表示日前從公司出來，在對面的一處公園人行道上看到一位阿嬤形單影隻地坐在長椅上，面前擺了一個鐵架，架上掛著許多手工做的飲料杯套，每一樣都相當可愛。原PO說這些杯套都是這位阿嬤一針一線勾出來的，而且每天只能勾一個毛線杯套，她希望大家路過或有看到的話就給阿嬤捧場一下。

貼文被轉貼到「台南爆料公社」社團裡，引起許多網友們的回響，有人想知道阿嬤擺攤的位置，而這地方就在台南和意路晶英酒店旁的公園人行道上。阿嬤的手工也讓很多人看了直呼想買，「台南人一起出來買幫助阿嬤」、「幫助阿嬤，買起來」「阿嬤好厲害！希望很多人給她捧場」、「杯套好可愛，明天衝去買」、「吊飾好可愛，可惜住北部啊」、「阿嬤做得好漂亮哦⋯我也要」、「這作工其實很好耶，如果有人能協助拿來網拍，阿婆能賺更多」。

有跟阿嬤買過杯套的網友也留言稱讚，「我有買過，這一個200，我覺得工錢都不止」、「阿嬤手藝好，人又親切健談」、「阿嬤手藝巧，購買過她的袋子很可愛」、「好美唷！又好便宜」、「杯套真的很耐用喔」、「全手工編織，真的便宜」。