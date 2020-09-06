高麗菜怎麼炒才好吃？ 內行曝「2大料理關鍵」：媲美餐廳等級

多吃蔬菜有益身體健康，而高麗菜是飯桌上常見的佳餚，就有網友在PTT上詢問「高麗菜到底要怎麼炒才好吃」，貼文釣出老饕分享料理小撇步，更有人表示加「2樣靈魂配料」，美味程度直接升級。

原PO在文中提到，高麗菜屬於隨處可見的菜色，不過在家裡無法煮出香脆又鮮甜的口感，「究竟要怎麼炒才會像鐵板燒弄的一樣好吃，大家知道炒這種普通的菜有什麼訣竅嗎？」

問題曝光後，鄉民們留言回應，「絕對不能悶鍋加水，如果你覺得高麗菜難熟，可以把菜梗挑掉不下鍋」、「油多一點，大火快速翻炒，關火撒鹽，吃起來跟外面餐廳一樣」、「認真回，硬梗要去除，用手撕取代刀切，然後放多點油，接著開大火快炒」、「不要炒太久，太軟不好吃」。此外，也有人提到可以加配料來提升整體味道，「蝦米和蒜頭是靈魂」、「溫度很重要，另外我會加奶油」。

綜合以上網友意見，「油要多」及「火要大」是炒高麗菜的2大重點，全程開大火能保持高麗菜的清脆，不讓其軟化，特別注意千萬不要悶鍋加水，免得高麗菜的口感軟爛不佳。