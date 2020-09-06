查不到「萣」字不能辦戶口 他氣：戶政事務所沒錢換字典？

許多人幫孩子取名都會參考書籍或者尋求算命師的建議，通常不會取太難的字，報戶口時也不會有什麼問題，但卻有一名網友在臉書上爆料，他表示日前到桃園龜山戶政事務所幫新生兒報戶口時，名字當中的一個字讓承辦人員說查不到，還要原PO到桃園區戶政事務所去辦，沒想到竟然成功，讓他調侃「龜山區戶政事務所要換字典」。

原PO在臉書「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」寫道孩子名字當中有一個字是「萣」，但龜山戶政事務所卻告訴他字典上找不到這個字，所以不能用，讓原PO聽了很傻眼，還解釋給對方聽「高雄茄萣也是這個字」，但承辦人員依然表示字典上找不到就是不能用，甚至還去詢問主管，得到的答案仍然一樣。

承辦人員反問原PO說「你名字怎麼取的？」還說已經找了很多本字典，就是沒找到「萣」這個字，最後還把字典丟給原PO去找，甚至還要他「要不要改挑其他組算命師提供的名字？」、「你去找有這字的字典帶來就可以辦」，讓他聽了相當無奈。

承辦人員建議原PO到桃園區戶政事務所去辦，還說「說不定桃園區的字典比較新」，讓他無奈心想「姓名規則不是全國統一嗎？」無可奈何之下，原PO還是到桃園區戶政事務所去報戶口。沒想到在那邊的字典就找到「萣」這個字，而且一次就辦成功，他開玩笑的說「建議龜山的民眾，要報戶口要到桃園區戶政事務所辦，桃園區戶政事務所的字典比較新」，而且還調侃龜山戶政事務所說「是不是很窮沒經費換字典？拜託龜山議員爭取一下換字典經費」。

貼文一出引起許多鄉民們的譁然，「這不算少見的字吧！高雄茄萣用的也是『萣』這個字呀」、「茄『萣』政府可以用，個人不能用？」、「電腦打得出來的字，應該就要可以辦啊」、「以後辦戶口要自己帶字典」、「什麼年代還在翻字典」、「我很納悶怎麼會是翻字典？網路上教育部的字典裡有，應該就可以。現在什麼時代，不是都電腦化作業？」、「手機也有呀！隨便要求人家改名字很不尊重」。

還有網友透露「其實不是不能用，是人員懶得幫你『造字』，造字會造成他們很多程序麻煩，所以懶一點的就直接告訴你不能用，讓你打退堂鼓」。

據《鏡周刊》報導，龜山戶政事務所事後回應坦承是承辦人員的疏失，沒有將所內所有的字典都查過一遍，之後會對人員加強教育，也會添購新字典。