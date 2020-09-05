容易被騙！繳過「人生學費」嗎？網友痛述過去悲慘經驗

俗話說「不經一事不長一智」，意思就是不親身經歷就不能增長一些知識，是說經驗能使人增長智識，人生中很多人也會遇到大大小小的經驗，這些經驗碰過後，下次你就知道該怎麼做，或是勸導別人怎麼做，有網友好奇問「大家繳過人生學費嗎？」敘述了許多自身經驗，引起網友熱議。

網友於PTT「女孩版」發文問道「大家繳過人生學費嗎？」他說明人生學費譬如被騙，但自己也買了一個經驗，或是自己花出去的那個錢，根本沒有得到自己想要的，他表示幾年前在網路上買過跟圖片不一樣的衣服，賣家疑似從中國進貨，收到貨後他們帳號就被停了，雖然被騙一千多元但也買了個經驗，往後網路購物也非常小心，絕對不在LINE上與賣家交易。

另外他也說，大一曾在西門町遇過愛心包推銷，當時是一個正妹來搭訕，給她一千元對方表示沒錢找，結果最後用一千元跟她買了兩個破包包，只能說當時年輕，雖然沒有強迫推銷，還是被她的花言巧語及美色迷惑，從那次街上有推銷都直接走掉，就算正妹也一樣，之後也都有幾次經驗，不過還好最多都是損失幾千元，他也好奇其他人有沒有「繳人生學費的經驗？」

此文一出引起網友熱議，有網友說「我姊以前有被騙遊戲點數」、「上網買面膜時眼殘，領貨才發現容量才10ml」、「公館捷運站跟人擺地攤的阿伯買了500塊的石頭」、「苦勸媽媽別買老鼠會虛擬貨幣，結果賠了100多萬，比我一生的學費都還貴」、「買過愛心筆、被小學同學騙保險」、「聽信網友的建議 賠掉一塊紗窗」、「這周約妹子出來吃二餐花三千沒進展，問要繼續嗎…還說好」。