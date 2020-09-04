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中元普渡廟方將金紙「全丟垃圾車」 網親自求證：誤會一場

聯合新聞網 / 綜合報導
有民眾表示今年在普渡結束要取回供品時，居然看到主辦單位找來垃圾車，把信徒準備的金紙丟進垃圾車。 圖截自爆料公社
有民眾表示今年在普渡結束要取回供品時，居然看到主辦單位找來垃圾車，把信徒準備的金紙丟進垃圾車。 圖截自爆料公社

正值農曆鬼月，許多人會準備供品或金紙普渡好兄弟，日前就有民眾表示自己多年來在中元節都是參加台中市某媽祖廟的普渡活動，但今年在普渡結束要取回供品時，居然看到主辦單位找來垃圾車，把信徒準備的金紙「如垃圾那樣丟進垃圾車，用鍘刀一刀刀的將金紙鍘碎」，讓他覺得主辦單位的行為十分不尊重。

原PO在「爆料公社」上發文說明，每年都固定參加同一間媽祖廟的普渡，通常廟方都會要求信徒購買金紙後登記參加贊普。但今年普渡結束準備取回供品時，卻看到主辦單位將信徒準備的金紙丟進垃圾車裡，讓原PO無奈詢問「為什麼可以用這種方式把金紙銀紙當垃圾般的丟，這些都是花錢買來的心意，這樣做不會太不尊重太沒誠意嘛？」

對於金紙處理的問題，原PO更在文章內補充說明，「不知道這樣是否對好兄弟不敬，但是我覺得如果是要載去集中焚燒，可以使用大貨車來載，不需要用鍘刀將冥國貨幣鍘成碎片，難道要讓好兄弟去拼圖嗎？」同時，他也提出若政府想鼓勵環保，那就該教育人民就不要焚燒金紙，改為「將錢捐給廟方或慈善單位，這樣能否減少樹木的砍伐？」

此文一出，便引起許多網友議論，「垃圾車只有『壓縮推擠』的功能，你根本就不知道也看不到構造還在那邊繪聲繪影一刀一刀鍘碎講的好像鍘到你心頭肉上了，這不是碎紙機好嗎！看到瞬間出戲」、「還不是送焚化爐燒，根本沒差」、「下次提議把金紙、銀紙改成支票，燒一張就可以解決，數字隨便填」。

也有網友直接打去該清潔隊求證並表示，「我幫你打電話去問過清潔隊了，那是潔隊載金紙專車，不曾載過其他垃圾，平時即只負責載運金紙。」而開過這台車的清潔隊員也來回應「我之前在南屯區隊，這台我也開過！這台都在載金紙而已喔，不是只有七月有在載，因為量大才直接開去載金紙，平常都是回收車接駁回來再壓縮在這一台喔」。

中元節 垃圾車 爆料公社

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