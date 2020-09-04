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網友心酸怨：家裡口罩庫存好多加利 陸製字體差異曝光

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超傲嬌停車場「歡迎光臨，哼！」網笑翻：被機器鄙視了

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在臉書秀出某家停車場的入場機照片，竟然寫著「歡迎光臨，哼」。圖片來源／爆怨公社
有網友在臉書秀出某家停車場的入場機照片，竟然寫著「歡迎光臨，哼」。圖片來源／爆怨公社

停車場處處有，但你看過這麼可愛的停車場嗎？有網友在臉書社團爆怨公社PO文，秀出某家停車場的入場機照片，竟然寫著「歡迎光臨，哼」，超有個性的字幕果然抓住網友目光，PO文才短短11個小時，已經有一萬多人按讚。

原PO說去停車，這家停車場採用車牌辨識入場，仔細一看機器秀出的字，竟然是「歡迎光臨，哼」，原PO又氣又好笑，忍不住發文，「不想做生意，可以不要做啊？哼三小X！」

網友笑翻，「沒被機器鄙視過是吧」、「莫名戳中笑點」、「傲嬌停車場沒遇過嗎？」、「怎麼覺得有點可愛」、「就是任性」、「工讀生不要躲在裡面，給我出來」、「大概累了，24小時上崗，想休息了！」、「累了...你們這些人類一直讓我辨識車牌」、「想知道這是在哪區那邊的停車場？真是太有趣了！」

有網友認為「可能在測試字幕」、「您誤會了...可能是說哼一首歌停車優惠唷」、「字幕沒跑完，應該是歡迎光臨，哼哼哈嘻」。也有網友反問原PO：「那你是不是沒骨氣的停了」，原PO回答「對啊」，還說氣到想去貼紙條問它「哼三小」。有網友貼出另一張停車場照片，「我獲得四個哼」，看來傲嬌的停車場不少喔！也為生活添加一點樂趣，下次停車不妨多注意一下停車場的心聲吧！

有網友貼出另一張停車場照片，「我獲得四個哼」。圖片來源／爆怨公社
有網友貼出另一張停車場照片，「我獲得四個哼」。圖片來源／爆怨公社

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