強迫外送餐點升級 「鴨霸」客人威脅：若沒加麵就給1星

許多外送店家為了想讓自己的評分不要太低，都會盡量滿足客人於訂單上備註的要求。日前卻有店家分享，收到一張「奧客」的訂單，他備註說明「請加麵，沒加給一星評價」，讓接單的店家非常傻眼，並苦嘆「除了拒單還有什麼辦法呢？」

原PO在「爆怨公社」上發文說明，「真的不知道原來備註是可以被威脅的欸，真的羞恥無極限、無痛升級的概念」，並說明外送平台跟顧客收外送費20～50元不等，外送平台也跟店家抽3成多的佣金、並不是顧客付的所有錢都是店家拿走。

訂單畫面中可以看到這位「奧客」點了兩份乾炒卷卷意麵，並在備註處寫上「請加麵謝謝，沒加給一星評價」，讓原PO忍不住發文回應「要不是現在趨勢，大多店家都是忍痛超低利潤在苦撐著，有特殊要求為何不出門面對店家，平台只是方便不能當隨便」。

此文一曝光，許多網友都建議原PO棄單，紛紛表示，「我會直接退單，拿紙記住名字一輩子不接」、「拒單吧，他會說不加麵給一星評價，下次說不定還會用其它方式威脅」、「拒單以外的方法就是做給他，不加麵，然後再請客服幫忙刪掉這個無理取鬧的評論」、「拒單！討好奧客，不但賺不到錢，還養虎為患，以後他只會繼續糟蹋你而已」。