顧客在民宿偷抽煙被抓 業者以人頭計算提1.2萬元賠償引爭議

隨著新冠肺炎疫情趨緩，許多家長趁暑假期間規劃全家出遊。日前有位開民宿的網友抱怨，有一對夫妻帶著兩位小孩來住宿，隔日早上卻發現屋內有濃濃的煙味，追問之下這組客人的太太才承認是她在廁所抽菸。根據此民宿的旅客須知上已清楚標明「室內吸煙者須收取每人3000元之清潔費」，所以他們入住四人，應收取12000元的清潔費，但該組客人卻認為抽菸為太太的個人行為，不應以人頭計費，因此鬧出糾紛。

原PO在《爆怨公社》表示，「有對夫妻帶著兩位孩子，經由同業介紹來住我們的民宿，入住的當下，就立刻口頭告訴他們『室內空間嚴禁吸菸』」，他更補充道，民宿室內公共空間與房間內也都貼著禁菸標語，但隔天一早卻在一樓聞到菸味，於是等到客人退房後，才進到他們住的那間房，果不其然滿滿的菸味，下樓詢問後，這位太太就承認她在廁所抽菸。

對此，原PO向這位太太追問「為什麼房間外有陽台，妳老公也都在陽台抽，為什麼妳還要在室內抽煙？」但她卻只表示「我很急」、「我在廁所，只抽了一根」。而原PO便再次向她說明「民宿入住須知上有寫『室內吸菸者須收取每人3000元之清潔費』，由於他們是四人同行，因此需收取12000元」，但她老公則表示抽菸是個人行為，理應收取一人的清潔費就好。

但原PO回應表示，若民宿下一組客人萬一聞到菸味要退房，就得全額退給人家，這損失誰負責？但她老公卻只說「那就等下一組客人入住看狀況，你再跟我們聯絡」，當時原PO急著整理房間，就先讓他們離開了，事後查一下才發現對方是警察。據《三立新聞》報導，這名警察也回應，老婆確實有抽菸，當下立刻有向業者坦承並道歉，也依據對方的要求付了3000元的賠償，至於業者所說沒付錢的說法，全都是不實指控，而此事件也已經進入司法程序。

此文一出，就出現兩派網友的討論，部分網友認為，「現在會遵守的台灣人很少」、「不抽菸的人去住房間，整間都菸味，會真的很想退房」、「人家公告寫的那麼清楚，到底是誰明知故犯啊？」、「室內禁菸的規定，也不是一天兩天的事了」。但也有留言表示，以算人頭的方式收取罰金蠻不合理，紛紛表示「罰金收人頭數，蠻不合理的」、「雖然在室內抽菸的行為很糟糕，不過一個人抽菸卻收四個人罰金？」、「難道兩個小孩也要付？」