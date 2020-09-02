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AIT中元普渡大手筆燒「美金冥紙」 網笑噴：好兄弟發大財

聯合新聞網 / 綜合報導
AIT中元普渡大拜拜，準備好多疊的「美金冥紙」送給好兄弟。圖翻攝自美國在台協AIT臉書
AIT中元普渡大拜拜，準備好多疊的「美金冥紙」送給好兄弟。圖翻攝自美國在台協AIT臉書

每逢農曆7月15日中元節，家家戶戶及公司行號都會準備好普渡供品來祭拜亡靈，美國在台協會AIT）今（2日）也「入境隨俗」，舉辦中元普渡大拜拜，不僅備妥一桌好料，還準備厚厚一疊的「美金冥紙」，讓許多網友笑翻，直呼「好兄弟們要發財了」。

美國在台協會2日在臉書PO出多張普渡照片，表示「AIT在台灣當然也要入境隨俗囉，和許多台灣民眾一樣，我們也舉辦了中元普渡大拜拜，備妥一桌豐盛好料祭拜好兄弟。來看看我們準備了什麼！」

照片中可以看到，處長酈英傑（William Brent Christensen）帶領職員拿香拜拜，桌上放滿零食、飲料、水果等常見供品，在紙錢方面，AIT不僅準備傳統的紙錢和蓮花，還有一疊疊的「美金冥紙」，燒給好兄弟祈求庇佑。

網友一看照片笑翻，紛紛留言，「好兄弟終於可以買美金計價的東西了」、「內湖的好兄弟爽翻拿美金」、「AIT好厲害，住附近的好兄弟們都變富戶了」、「好兄弟們要發財了」、「燒美金，下次好兄弟直接去美國消費」。

處長酈英傑（左一）帶領AIT職員拿香拜拜。圖翻攝自美國在台協會AIT臉書
處長酈英傑（左一）帶領AIT職員拿香拜拜。圖翻攝自美國在台協會AIT臉書

AIT備妥一桌豐盛好料祭拜好兄弟。圖翻攝自美國在台協會AIT臉書
AIT備妥一桌豐盛好料祭拜好兄弟。圖翻攝自美國在台協會AIT臉書

普渡 AIT 美國在台協會 酈英傑

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