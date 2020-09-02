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為何竹南鎮不在新竹？神人貼1937年行政圖解密 網驚：長知識了！
台灣自然資源豐富，且居重要戰略位置，引起列強興起占領殖民的念頭，小小島嶼歷經多次政權更替，因此行政區域規劃也有好幾次調整的記錄。一名網友好奇發現「竹南鎮竟在苗栗」讓他非常震驚，就有一位神人網友貼出一張1937年的台灣行政區域圖解開謎團，讓網友們直呼「長知識了」！
一名網友在PTT八卦板好奇的發問「竹南鎮位於苗栗，而不是新竹，大家都知道這件事嗎？」就像景美女中不在景美，松山高中不在松山，這到底是什麼概念？文章吸引網友留言回應，有網友開玩笑提議「應該要正名叫苗北」，還有許多人紛紛舉例「大里車站不在大里，新莊車站不在新莊」、「南港不在南部，北港不在北部」、「泰安休息站也不在泰安啊」。
貼文討論愈加熱絡，當中就有一名神人網友PO出1937年的行政區域圖，可見當初的台灣僅被分為「臺北州」、「新竹州」、「臺中州」、「臺南州」、「高雄州」、「花蓮港廳」、「臺東廳」及「澎湖廳」行政區，其中新竹州範圍就包含「竹南郡」、「苗栗郡」等地區，現今的苗栗縣則大致由原先的新竹州區域內的竹南郡、苗栗郡及大湖郡組成，因此解開原PO所述的竹南鎮不在新竹的謎團。
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