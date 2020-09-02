為何竹南鎮不在新竹？神人貼1937年行政圖解密 網驚：長知識了！

落實防疫口罩不可或缺，近日境外感染病例增多，指揮中心上月初宣布，即起民眾出入八大處務必配戴口罩，而民眾可以用健保卡領「14天9片」的單片口罩，也可以直接到指定通貨購買盒裝口罩。有網友爆料「口罩業務朋友說，現在全台灣品質最好的口罩都在實名制，因為這是免費打廣告的機會」，其他網友看了不以為意，認為品質好是藥局人員挑選出來的。

2020-09-02 12:04