業務爆「實名制口罩品質最好」內幕 網友：該感謝藥局吧！

落實防疫口罩不可或缺，近日境外感染病例增多，指揮中心上月初宣布，即起民眾出入八大處務必配戴口罩，而民眾可以用健保卡領「14天9片」的單片口罩，也可以直接到指定通貨購買盒裝口罩。有網友爆料「口罩業務朋友說，現在全台灣品質最好的口罩都在實名制，因為這是免費打廣告的機會」，其他網友看了不以為意，認為品質好是藥局人員挑選出來的。

原Po在《口罩現貨資訊》上發文，他表示有個朋友在跑口罩業務的，朋友說現在全台灣品質最好的口罩都在實名制，原Po補充「因為他說不管是大廠還是小廠，一律都是把品質最好的給國家徵收，因為這是免費打廣告的機會」，朋友勸他如果要買口罩，其實買實名制的口罩就夠了，原Po聽完不解詢問「請問這是真的嗎？」

網友看完，認為謠言不可信「可能至少是合格的」、「實際體驗好像不是這樣捏，之前領好多捲捲繩跟斷繩加壓條刺臉」、「實名制的口罩遇過耳繩一拉就斷的口罩」、「 雖然實名制有保障多了，但是...品質不一定有保障」、「你的朋友只是再勸你不要亂花錢，買實名制的就好」。

也有人直言，實名制口罩品質好是因為藥局人員的辛苦，「其實實名制的還不錯，買到現在只有一個有問題。 應該說藥局藥師都幫我們篩選掉有問題的了」、「實名制口罩初期你領取到品質好的，其實都是藥局人員跟志工細心挑出來的」、「說真的一開始都是藥局在挑出問題口罩」。