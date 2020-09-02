同事請喪假「回高雄」卻現身台北好市多！ 他收私訊求解

請喪假期間，除了處理親屬後事，外出辦別的事情奇怪嗎？有網友在PTT八卦版發文，說下班去台北某好市多，意外遇到請喪假「人應該在高雄」的女同事和男友逛賣場，雙方尷尬打招呼，回家之後卻意外收到了女同事傳的訊息。

原PO說，女同事請2個星期喪假回高雄，還告訴主管：「兩個星期她都會待在高雄，上班前一天才會回台北。」但原PO逛賣場卻巧遇女同事，女同事一臉驚嚇打了招呼就閃人，回家之後，原PO發現平常不連絡的女同事竟然傳來訊息，原PO疑惑請教網友：「她是不是很害怕我明天去公司弄她啊？」

PO文一出，引發網友熱議。「你自己先保護好，不要她上班反過來弄你」、「到時候她先把你要用這件事威脅她傳出去，你就黑掉了」、「好啦！當作沒看到就好啊」、「跟主管說啊，但是單純陳述事實就好，主管怎麼想是他的事」、「真的遇過...編造喪假當請假推託理由的」、「怎麼用是她的問題，你耙下去要先擔心的不是她，而是其他同事怎麼看你。」

很多人認為喪假本來就可以請好請滿，而且怎麼使用也無需置喙，「她不能臨時回台北嗎」、「喪假證明準備好，假要怎用都她的事！」、「以為別人兩個禮拜都在靈堂哭比較奇怪吧」、「他緊張多餘，你打招呼也多餘」、「服喪不能去好市多？不能煮菜？」、「喪假本來就是她的權益，散散心轉換心情也不行？」、「公司福利耶！當然請好請滿，你提早回來也不會幫你加薪」。

根據勞基法規定，喪假規定如下：