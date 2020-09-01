花2500住民宿！她驚見髒棉被、房飄霉味 業者竟嗆：不懂體諒

一名女網友在公開社團「爆料公社」PO文控訴，她到外地出差入住當地民宿，抵達民宿已是晚上9點多，剛進到民宿雖然發現跟原本訂的房間有落差，但為了出門見客戶便沒時間跟民宿主人抱怨，沒想到當她處理完事情重返民宿查看房間內部後，簡直讓她氣到說不出話來。

當原PO忙完回到民宿已近晚上11點，她帶著孩子回到民宿，沒想到卻越看越誇張。原PO提到，「剛入住時，孩子打赤腳在房間走動，腳底卻滿是灰塵，地板不知道多久沒清潔」，看到床上更是驚訝，她發現床單上有很多斑點，吹風機上卡著前住客的頭髮、熱水壺滿是水垢，甚至連洗手台都發霉，整個房間飄著霉味，電梯外還擺著又髒又舊的棉被。原PO表示一整個被嚇到，這民宿不值這個費用2500元。

原PO當下決定傳訊息與業者聯繫，原PO說明情況後，希望業者能替他們更換房間或退錢，沒想到業者回電後竟稱「整個暑假我們都滿房，妳沒有體諒我們房務人員的辛苦，為了床單和幾根頭髮刁難我們，不要拿住房5千或一萬的品質來要求我們」，簡直讓原PO氣炸了，最後業者堅持不肯退費，也讓她直呼「這是我住過最可怕的民宿」。

文章一出引起網友討論，許多網友看到照片後紛紛狠批，「太誇張了吧！根本無法接受」、「好髒好噁心」、「太恐怖了啦，好像倉庫」，也有人說「所以我從不敢住民宿」、「這樣一晚要2500？250我都嫌貴，這是鬼屋還是凶宅？」、「這種品質還敢大聲斥喝房客！太差勁了！」、「這個免費我也不要，太髒了！」。

女網友到外地出差入住當地民宿，沒想到環境相當髒亂，而向業者投訴後竟遭對方反嗆「不懂體諒」，讓她相當氣憤。圖擷自 爆料公社