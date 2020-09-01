網問拜過的供品「拜2次」會不會遭天譴？ 內行人曝下場

中元節將至，許多民眾都開始準備供品祭拜各路好兄弟。然而，就有一名網友PO文表示家中準備的供品是以前拜過神明的供品，「準備的供品拜了2次」，讓該網友緊張的詢問「會不會遭天譴？」而許多網友則紛紛留言回應「其實還好」。

一名網友在PTT八卦板發文，他表示由於中元節快到了，他們家提前拜拜，他從倉庫搬出餅乾、泡麵等等的供品，待祭拜結束後，他仔細看桌上的供品，卻發現當中有些餅乾是他的妹妹前陣子參加考試時拿去文昌廟拜過的，「就這麼拜了第2次，請問會遭天譴嗎？」

不少網友聽聞這個情況紛紛留言表示，「上神喜歡薰香，越下階接受的範圍越廣，鬼可接受三牲肉味」、「拜神後可以拜好兄弟」、「先拜神明，再拜好兄弟，好像還好」、「供奉是要用手用心奉上的，人看人都知有沒有心了，何況神明」。

也有其他網友歪樓回應「會省下錢，很不方便」、「香勒？金紙勒？」、「反正沒人知道」、「不信的又沒差」、「小心變衰」、「根本就沒鬼神，最後都是人吃掉」、「環保，沒吃完繼續吃」、「商人會少賺一點」。