快訊

【2020美國大選】若川普勝選但輸掉普選票 恐成準內戰最糟情況

眷村男孩造飛機：華錫鈞，從U-2飛官到IDF之父

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社會案件層出不窮！他批台灣治安全球第2是笑話 網友不滿開炮

聯合新聞網 / 綜合報導
全球資料庫網站《Numbeo》公布2020年全球犯罪率排名，82個家中，台灣的安全指數高居第2名。示意圖／ingimage
全球資料庫網站《Numbeo》公布2020年全球犯罪率排名，82個家中，台灣的安全指數高居第2名。示意圖／ingimage

台灣最近發生不少社會案件，人民開始擔憂治安是否出現漏洞，根據全球資料庫網站《Numbeo》公布2020年全球犯罪率排名，82個家中，台灣的安全指數高居第2名，第1是卡達、第三則是阿拉伯聯合大公國，數據指出，指數低於20的國家屬犯罪率極低，卡達犯罪指數11.90，台灣15.26，阿聯15.45。

消息一出，有網友似乎不買單，在PTT以「台灣的治安全球第二名是不是個笑話」為題發文，並表示「近期又是開槍、又是少女失蹤、又是神經病砍人無罪責付後社區趴趴走，外國人來台灣觀光是不是皮要蹦緊一點，每次出事警察跟法官的效率爛的不可思議，愛面子的政客們還要不要臉，社會安全網是補到哪去了？」

貼文掀起鄉民熱議，多數人打臉原PO的看法，「知道國外要一個人買宵夜是需要勇氣的嘛！」、「你有待過國外嗎？還不好好珍惜台灣」、「台灣人民不能擁有槍枝，這樣治安還算不好？」、「天黑之後你敢在歐美國家路上亂晃？我半夜在台灣路上亂逛都還活得好好的」、「去國外住一陣子再來嘴」、「你應該沒出國被搶劫過」。

另外，有網友回文提出不同看法，很多先進國家的當地居民不敢晚上出門，在台灣一堆人晚上睡不著就到外面亂晃，所以治安絕對是世界前幾的，他也分析台灣治安好的理由，「台灣相較其他國家貧富差距沒那麼大，很多宗教團體、社會機構補強照顧弱勢的部分，台灣人的愛心也大大降低社會的暴戾之氣，台灣雖然還有很大的進步空間，但真的不要太看不起自己生長的地方」。

PTT

延伸閱讀

打翻生日蛋糕！她「1招神救援」成品曝光網跪：美味升級

工程師社會地位高嗎？網友曝「辨別關鍵」：薪水差超多

陰影呢？機車停等區興建遮陽設備 網傻眼：哪個天才設計的

頭髮過腰得看日子剪髮？過來人曝親身經歷：不信邪衰三年

相關新聞

網問拜過的供品「拜2次」會不會遭天譴？ 內行人曝下場

中元節將至，許多民眾都開始準備供品祭拜各路好兄弟。然而，就有一名網友PO文表示家中準備的供品是以前拜過神明的供品，「準備的供品拜了2次」，讓該網友緊張的詢問「會不會遭天譴？」而許多網友則紛紛留言回應「其實還好」。

社會案件層出不窮！他批台灣治安全球第2是笑話 網友不滿開炮

台灣最近發生不少社會案件，人民開始擔憂治安是否出現漏洞，根據全球資料庫網站《Numbeo》公布2020年全球犯罪率排名，82個家中，台灣的安全指數高居第2名，第1是卡達、第三則是阿拉伯聯合大公國，數據指出，指數低於20的國家屬犯罪率極低，卡達犯罪指數11.90，台灣15.26，阿聯15.45。

兒子綁防走失牽繩遭路人酸 媽媽翻白眼嗆：難道放小孩亂竄嗎

孩子永遠是父母的心肝寶貝，有時候眼見不一定為憑。媽媽在《爆怨公社》上發文，她表示不管是寵物還是小孩，用防止牽繩都是為了保護自己與以及他人，當時她到姊姊攤車幫忙收攤洗東西，她用防走失牽繩將兒子勾在柱子邊，豈料路過阿婆見狀直言「揪可憐欸」，媽媽聽完心中無限白眼，她怒嗆「難道我要放任小孩在馬路上亂竄？」

國中生訂外送錢丟地上說「自己撿」 網怒：下次餐點丟地上

防疫期間，外送服務業商機爆發，也爆出不少爭議事件。一名美食外送員在將餐點送到顧客手上後，沒想到顧客付款時竟把錢丟地上，還撂下一句「自己撿」，令外送員當場傻眼，難過「有種好像被踐踏的感覺」。

女子一人吃飯被服務生要求併桌 驚喜結局羨煞近萬網友

不要再覺得一個人去餐廳吃飯是單身狗的無奈了！一位單身的女網友，某次獨自到餐廳用餐時，因滿座被要求併桌，卻因此與併桌的他發展出新戀情，超展開的劇情羨煞眾人，「決定以後都一個人吃飯」。

阿伯不滿家門前公有停車格被停 擅自移車嗆：這是我車位

停車在公有停車格內卻被他人擅自移車，網友親眼見到一位阿伯將停在停車格內的機車移動到一旁的紅線上，並稱「位子是在大樓前面就是他們的車位」，理由和行為都令人非常傻眼，讓原po不禁喊，做人不要這麽自私好嗎。

陰影呢？機車停等區興建遮陽設備 網傻眼：哪個天才設計的

夏天艷陽高溫機車族習慣找陰影處遮陽，但有時停在離停等區很遠的路邊、或是大客車旁邊會因為視野死角發生危險，因此不少人期盼政府設置「遮陽棚」來改善交通安全。日前有網友拍下機車停等區的遮陽設備，眼尖民眾發現亮點後傻眼直呼「哪個天才設計的？」

客不滿買6斤蝦烤完剩3斤 老闆退費後精算數目驚覺被坑

做生意買賣偶爾也會遇到奧客吃相難看，一名賣蝦的老闆提到有客人買了6斤蝦共68隻，但相當不滿烤完後只剩下3斤，老闆為了不起爭執就決定全數退費，也請對方退回全部的蝦，沒想到老闆最後只回收了52隻，讓他超感嘆。

婦人不滿攤販「塑膠袋包飯糰」 街頭飆罵：你這樣有毒啊！

環保愛地球已是趨勢，許多人外出購買食物，都會自備環保餐具。一名賣飯糰的攤販表示，曾遇過一名婦人對他大罵「你用塑膠袋包飯糰！有毒啊！」他無奈回應「我用合格耐熱袋」，婦人依然跳針式回復「你這樣有毒啊！」他傻眼表示，曾遇過其他客人自備鋼杯、便當盒裝飯糰，若婦人真的愛地球，不如自備環保餐具。

友人久沒聯絡突傳訊「討3600元結婚紅包」 他爆氣秒封鎖

許久未聯絡的親朋好友，若特地在結婚時出現要禮金，恐讓人無法接受。有網友分享，一名很久沒有聯絡的朋友突然出現，因為要結婚了竟向他討紅包，還說「人不到禮到的話，紅包不要低於3600元」，讓他傻眼痛批「是在賣豬肉」，最後更直接封鎖對方。

停車場告示剩1車位 他氣炸：開進去繞一圈落空繳20元才能出來

是故障還是靈異事件？一名網友日前在晚餐用餐時間帶著家人正準備外出吃飯，找車位時發現附近有一處停車場，入口顯示還有剩餘一個位子，於是他很直接地就開進去了，結果繞了一圈才發現根本客滿，讓他超級傻眼。

電影院座位竟有一灘尿！她下半身溼透 業者稱太暗沒發現

近來疫情趨緩，看電影的人潮漸漸回流。一名女子跟朋友到高雄連鎖戲院看電影，入座時竟然坐在一灘尿上，把褲子弄髒，而且影城工作人員只用影廳燈光暗沒注意帶過，後續處理的態度很敷衍又沒誠意，讓她感到相當難堪跟憤

熱門新聞

日本節目街訪穿條紋運動褲是「低學歷」標誌 台網友：有點準

女子一人吃飯被服務生要求併桌 驚喜結局羨煞近萬網友

開學首日！聯絡簿曝學期目標「坐等寒假」爸傻眼：該簽名嗎？

打翻生日蛋糕！她「1招神救援」成品曝光網跪：美味升級

阿伯不滿家門前公有停車格被停 擅自移車嗆：這是我車位

國中生訂外送錢丟地上說「自己撿」 網怒：下次餐點丟地上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。