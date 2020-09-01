社會案件層出不窮！他批台灣治安全球第2是笑話 網友不滿開炮

台灣最近發生不少社會案件，人民開始擔憂治安是否出現漏洞，根據全球資料庫網站《Numbeo》公布2020年全球犯罪率排名，82個家中，台灣的安全指數高居第2名，第1是卡達、第三則是阿拉伯聯合大公國，數據指出，指數低於20的國家屬犯罪率極低，卡達犯罪指數11.90，台灣15.26，阿聯15.45。

消息一出，有網友似乎不買單，在PTT以「台灣的治安全球第二名是不是個笑話」為題發文，並表示「近期又是開槍、又是少女失蹤、又是神經病砍人無罪責付後社區趴趴走，外國人來台灣觀光是不是皮要蹦緊一點，每次出事警察跟法官的效率爛的不可思議，愛面子的政客們還要不要臉，社會安全網是補到哪去了？」

貼文掀起鄉民熱議，多數人打臉原PO的看法，「知道國外要一個人買宵夜是需要勇氣的嘛！」、「你有待過國外嗎？還不好好珍惜台灣」、「台灣人民不能擁有槍枝，這樣治安還算不好？」、「天黑之後你敢在歐美國家路上亂晃？我半夜在台灣路上亂逛都還活得好好的」、「去國外住一陣子再來嘴」、「你應該沒出國被搶劫過」。

另外，有網友回文提出不同看法，很多先進國家的當地居民不敢晚上出門，在台灣一堆人晚上睡不著就到外面亂晃，所以治安絕對是世界前幾的，他也分析台灣治安好的理由，「台灣相較其他國家貧富差距沒那麼大，很多宗教團體、社會機構補強照顧弱勢的部分，台灣人的愛心也大大降低社會的暴戾之氣，台灣雖然還有很大的進步空間，但真的不要太看不起自己生長的地方」。