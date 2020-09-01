兒子綁防走失牽繩遭路人酸 媽媽翻白眼嗆：難道放小孩亂竄嗎

孩子永遠是父母的心肝寶貝，有時候眼見不一定為憑。媽媽在《爆怨公社》上發文，她表示不管是寵物還是小孩，用防止牽繩都是為了保護自己與以及他人，當時她到姊姊攤車幫忙收攤洗東西，她用防走失牽繩將兒子勾在柱子邊，豈料路過阿婆見狀直言「揪可憐欸」，媽媽聽完心中無限白眼，她怒嗆「難道我要放任小孩在馬路上亂竄？」

原Po是位媽媽，她趁姊姊攤車準備收攤時，特意前去幫忙洗東西，不過他兒子沒辦法乖乖坐在推車上，原Po只好用防走失牽繩將兒子勾在柱子旁，原Po表示「這樣我才可以專心洗東西呀」，此時一位在路邊等紅綠燈的阿婆，看到男童在角落的樣子忍不住酸「揪可憐欸，被用狗鍊綁住」。

媽媽直言「我真的白眼翻到屁股眼了，難道我要放任小孩在馬路上亂竄，然後自己像個柴筢（很兇的女人）在那邊大吼大叫嗎？還是要造成遺憾的時候再來後悔？」她認為將小孩子綁起來是為了保護幼童與自己，還有保護他人，阿婆隨口一句讓她聽了很不舒服。

網友看了也回應「我兒子也被說過，當下跟我說要拔掉了，那些人真的很有事」、「防止遺憾才是最重要的」、「有這種危機意識是對的，去年還是前年就有一個小女孩，趁爸媽收攤突然衝出去」、「會亂跑的孩子真的需要啊」、「我覺得解釋給他們聽，他們會認同」、「做生意的無奈！我也經歷過。孩子安全第一」。