快訊

洗錢集團盯上館長新館引殺機？警：健身房洗錢匪夷所思

午睡成隱形殺手！歐洲心臟病學會：超時死亡風險高30％

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國中生訂外送錢丟地上說「自己撿」 網怒：下次餐點丟地上

聯合新聞網 / 綜合報導
一名外送員送餐時，竟遇到顧客將錢丟地上的無禮行為。示意圖／ingimage授權
一名外送員送餐時，竟遇到顧客將錢丟地上的無禮行為。示意圖／ingimage授權

防疫期間，外送服務業商機爆發，也爆出不少爭議事件。一名美食外送員在將餐點送到顧客手上後，沒想到顧客付款時竟把錢丟地上，還撂下一句「自己撿」，令外送員當場傻眼，難過「有種好像被踐踏的感覺」。

一名餐飲外送員自述遇到奧客的貼文被轉發到《爆料公社》，外送員表示顧客訂購了860元的餐點，送達後打電話請顧客開門送上樓，開門的是一名國中生，取餐後卻將餐費860元直接丟在地上，還說了句「自己撿」，當場令外送員瞬間傻眼，只好默默蹲下身撿錢，難過「有種好像被踐踏的感覺」。

貼文引爆眾人怒氣，批「連基本的尊重都沒有，超沒禮貌」、「他的父母給他錢應該也用丟的」、「家庭教育真的很失敗」，提供原PO反制方法，「按他電鈴叫他出來撿，不出來按到他出來」、「跟派單說他取餐沒給錢」、「下次就把他的餐點丟在地上，讓社會大學教他什麼叫做尊重」、「錢在哪裡，餐點就在哪裡」，安慰原PO以「先收錢，後給餐」、「服務業總是會遇到這種垃圾，別難過了，加油吧」。

圖擷自爆料公社
圖擷自爆料公社

外送員 美食外送 奧客

延伸閱讀

訂外送70元滷肉飯便當 她一看配菜傻眼：是物價漲得太誇張嗎？

外帶臭豆腐受不了臭味瀰漫車廂 她果斷一招對付網友笑翻

炒碼麵小卷浮出詭異人臉 網看了：像人面魚翻版

到苗栗點臭豆腐 「神奇配菜」讓他好傻眼：超不習慣！

相關新聞

兒子綁防走失牽繩遭路人酸 媽媽翻白眼嗆：難道放小孩亂竄嗎

孩子永遠是父母的心肝寶貝，有時候眼見不一定為憑。媽媽在《爆怨公社》上發文，她表示不管是寵物還是小孩，用防止牽繩都是為了保護自己與以及他人，當時她到姊姊攤車幫忙收攤洗東西，她用防走失牽繩將兒子勾在柱子邊，豈料路過阿婆見狀直言「揪可憐欸」，媽媽聽完心中無限白眼，她怒嗆「難道我要放任小孩在馬路上亂竄？」

國中生訂外送錢丟地上說「自己撿」 網怒：下次餐點丟地上

防疫期間，外送服務業商機爆發，也爆出不少爭議事件。一名美食外送員在將餐點送到顧客手上後，沒想到顧客付款時竟把錢丟地上，還撂下一句「自己撿」，令外送員當場傻眼，難過「有種好像被踐踏的感覺」。

女子一人吃飯被服務生要求併桌 驚喜結局羨煞近萬網友

不要再覺得一個人去餐廳吃飯是單身狗的無奈了！一位單身的女網友，某次獨自到餐廳用餐時，因滿座被要求併桌，卻因此與併桌的他發展出新戀情，超展開的劇情羨煞眾人，「決定以後都一個人吃飯」。

阿伯不滿家門前公有停車格被停 擅自移車嗆：這是我車位

停車在公有停車格內卻被他人擅自移車，網友親眼見到一位阿伯將停在停車格內的機車移動到一旁的紅線上，並稱「位子是在大樓前面就是他們的車位」，理由和行為都令人非常傻眼，讓原po不禁喊，做人不要這麽自私好嗎。

陰影呢？機車停等區興建遮陽設備 網傻眼：哪個天才設計的

夏天艷陽高溫機車族習慣找陰影處遮陽，但有時停在離停等區很遠的路邊、或是大客車旁邊會因為視野死角發生危險，因此不少人期盼政府設置「遮陽棚」來改善交通安全。日前有網友拍下機車停等區的遮陽設備，眼尖民眾發現亮點後傻眼直呼「哪個天才設計的？」

客不滿買6斤蝦烤完剩3斤 老闆退費後精算數目驚覺被坑

做生意買賣偶爾也會遇到奧客吃相難看，一名賣蝦的老闆提到有客人買了6斤蝦共68隻，但相當不滿烤完後只剩下3斤，老闆為了不起爭執就決定全數退費，也請對方退回全部的蝦，沒想到老闆最後只回收了52隻，讓他超感嘆。

婦人不滿攤販「塑膠袋包飯糰」 街頭飆罵：你這樣有毒啊！

環保愛地球已是趨勢，許多人外出購買食物，都會自備環保餐具。一名賣飯糰的攤販表示，曾遇過一名婦人對他大罵「你用塑膠袋包飯糰！有毒啊！」他無奈回應「我用合格耐熱袋」，婦人依然跳針式回復「你這樣有毒啊！」他傻眼表示，曾遇過其他客人自備鋼杯、便當盒裝飯糰，若婦人真的愛地球，不如自備環保餐具。

友人久沒聯絡突傳訊「討3600元結婚紅包」 他爆氣秒封鎖

許久未聯絡的親朋好友，若特地在結婚時出現要禮金，恐讓人無法接受。有網友分享，一名很久沒有聯絡的朋友突然出現，因為要結婚了竟向他討紅包，還說「人不到禮到的話，紅包不要低於3600元」，讓他傻眼痛批「是在賣豬肉」，最後更直接封鎖對方。

停車場告示剩1車位 他氣炸：開進去繞一圈落空繳20元才能出來

是故障還是靈異事件？一名網友日前在晚餐用餐時間帶著家人正準備外出吃飯，找車位時發現附近有一處停車場，入口顯示還有剩餘一個位子，於是他很直接地就開進去了，結果繞了一圈才發現根本客滿，讓他超級傻眼。

電影院座位竟有一灘尿！她下半身溼透 業者稱太暗沒發現

近來疫情趨緩，看電影的人潮漸漸回流。一名女子跟朋友到高雄連鎖戲院看電影，入座時竟然坐在一灘尿上，把褲子弄髒，而且影城工作人員只用影廳燈光暗沒注意帶過，後續處理的態度很敷衍又沒誠意，讓她感到相當難堪跟憤

鄰居是「蟑螂養殖戶」滿地屍體 大樓管委會：沒辦法

許多民眾都會怕蟑螂，如果家中出現滿地蟑螂，恐會崩潰。有網友近期發文抱怨，貼出公共走廊地板的照片，只見地上全是活跳跳的蟑螂和蟑螂屍體，畫面驚恐，原PO表示隔壁鄰居是蟑螂養殖戶，向大樓管理委員會反映後，對方卻說沒辦法解決。對此，網友紛紛看傻眼，並提出解決方法供原PO參考。

突下大雨郵差「第一反應不是穿雨衣」 真相曝光網讚：辛苦了

每個行業都有各自辛苦的地方，日前一名網友分享，某天一場突如其來的大雨，讓許多人都停下來穿上雨衣，但在遠方的一名郵差則是先幫所有的信件蓋上遮雨蓬，而這場雨實在來得太急太快，在蓋完雨篷後，郵差全身早已濕透。

熱門新聞

日本節目街訪穿條紋運動褲是「低學歷」標誌 台網友：有點準

陰影呢？機車停等區興建遮陽設備 網傻眼：哪個天才設計的

鬼月睡覺聽見古代敲鑼聲 她湊門邊聽：迎親隊伍到我們床邊了

頭髮過腰得看日子剪髮？過來人曝親身經歷：不信邪衰三年

他住青旅5室友突然退房 半夜恐怖經驗像是開派對

女子一人吃飯被服務生要求併桌 驚喜結局羨煞近萬網友

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。