國中生訂外送錢丟地上說「自己撿」 網怒：下次餐點丟地上

防疫期間，外送服務業商機爆發，也爆出不少爭議事件。一名美食外送員在將餐點送到顧客手上後，沒想到顧客付款時竟把錢丟地上，還撂下一句「自己撿」，令外送員當場傻眼，難過「有種好像被踐踏的感覺」。

一名餐飲外送員自述遇到奧客的貼文被轉發到《爆料公社》，外送員表示顧客訂購了860元的餐點，送達後打電話請顧客開門送上樓，開門的是一名國中生，取餐後卻將餐費860元直接丟在地上，還說了句「自己撿」，當場令外送員瞬間傻眼，只好默默蹲下身撿錢，難過「有種好像被踐踏的感覺」。

貼文引爆眾人怒氣，批「連基本的尊重都沒有，超沒禮貌」、「他的父母給他錢應該也用丟的」、「家庭教育真的很失敗」，提供原PO反制方法，「按他電鈴叫他出來撿，不出來按到他出來」、「跟派單說他取餐沒給錢」、「下次就把他的餐點丟在地上，讓社會大學教他什麼叫做尊重」、「錢在哪裡，餐點就在哪裡」，安慰原PO以「先收錢，後給餐」、「服務業總是會遇到這種垃圾，別難過了，加油吧」。