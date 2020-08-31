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陰影呢？機車停等區興建遮陽設備 網傻眼：哪個天才設計的

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄市交通局在鳳山區南京路、國興街口的機車停等區上方設遮陽板。圖擷自facebook
高雄市交通局在鳳山區南京路、國興街口的機車停等區上方設遮陽板。圖擷自facebook

夏天艷陽高溫機車族習慣找陰影處遮陽，但有時停在離停等區很遠的路邊、或是大客車旁邊會因為視野死角發生危險，因此不少人期盼政府設置「遮陽棚」來改善交通安全。日前有網友拍下機車停等區的遮陽設備，眼尖民眾發現亮點後傻眼直呼「哪個天才設計的？」

全台首座機車停等遮陽設施由高雄市交通局試辦，在鳳山區南京路、國興街口機車停等區上方設遮陽板，不過，設計者似乎忘記地球自轉的原理，導致遮陽板是分時段才能發揮作用，從原PO拍的照片可見，遮陽板底下沒有任何陰影，等於機車族直接受陽光曝曬，雖然出發點是好的，但效果沒想像中大。

照片在臉書曝光，網友留言回應，「這東西真的很無言，還不如種樹又有市容感」、「看上去比較像遮雨棚」、「建這設施很貼心，但考慮欠佳成果不大」、「遮陽板高度不夠，大貨車來就完蛋」、「下午才會遮陽，早上到中午完全沒用」、「使用時段：限中午12點，日正當中」、「完全沒遮到，想不通為何這樣設計」。

機車族 高雄市

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