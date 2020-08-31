客不滿買6斤蝦烤完剩3斤 老闆退費後精算數目驚覺被坑

做生意買賣偶爾也會遇到奧客吃相難看，一名賣蝦的老闆提到有客人買了6斤蝦共68隻，但相當不滿烤完後只剩下3斤，老闆為了不起爭執就決定全數退費，也請對方退回全部的蝦，沒想到老闆最後只回收了52隻，讓他超感嘆。

原po在「爆怨公社」發文，有客人向他買了6斤蝦，結帳的時候也秤給對方看確認無誤，沒想到烤完送過去給客人後卻被問為什麼只剩3斤多，原po一聽心裡默唸，「去腳去螯加烤，不是重量會改變嗎」，不過為了不和對方起爭執，於是就決定全額退款，並請他們把蝦子全數歸還，但原po事後算了算發現，賣出68隻客人卻只還了52隻，讓他超無奈覺得被騙。

而網友對於客人的這番行為紛紛表示，「烤本來就是水份縮」、「感覺是有計劃性的，只是想嘗看看而已」、「這樣拗吃的東西會有天譴的」、「這客人吃相有夠難看」、「請他自己烤看看，烤完不會縮水嗎」，直言對方實在是奧客。

還有人建議原po，「下次去腳去螯之後再稱重」、「建議黑名單，公佈以免更多釣客賣蝦受害」。