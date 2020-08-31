停車場告示剩1車位 他氣炸：開進去繞一圈落空繳20元才能出來

是故障還是靈異事件？一名網友日前在晚餐用餐時間帶著家人正準備外出吃飯，找車位時發現附近有一處停車場，入口顯示還有剩餘一個位子，於是他很直接地就開進去了，結果繞了一圈才發現根本客滿，讓他超級傻眼。

事發地點位於台中的某處停車場，男網友在爆料公社二社發文表示，他車子開靠進時，閘門的柵欄還緩緩往上打開入口讓他駛入，「一切都很正常」。然而等到他繞了一大圈後竟發現停車場裡根本早就沒位子了。

於是他只好又把車子開出去，沒想到迴轉開到出口時，閘門柵欄沒打放不給放行，後來他跑去繳費機試試，果然繳了20元後就能成功出去了。這樣的過程讓他不禁痛批「停車場也要基本低消了嗎？」

男網友說當下感受真的很不好，「雖然才20元而已，但感覺很差，就像是個陷阱。」他表示，因為正要去吃晚餐，車上又有小孩，沒有什麼時間可以待在現場打電話找人處理，所以乾脆付20元了事，最後他也附上消費明細及行車紀錄畫面。

有網友看了留言指出有些私人停車場就是這樣，進去就是最低消費。但有很多人質疑手法不單純，「靠這個賺的，故意給你寫還有一格車位」、「這個商機很神哦，發財致富靠這招。」

不過也有人建議還是要打電話客訴比較好，應該會有人立即來幫忙開柵欄，況且一般來講通常會給車主找車位的緩衝時間才對。其他人則看了更紛紛表示車主可能遇到詐騙，「十分鐘內出場免費，應該是最基本的」、「太誇張，很不合理耶」、「過路費的意思？」