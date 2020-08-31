電影院座位竟有一灘尿！她下半身溼透 業者稱太暗沒發現

近來疫情趨緩，看電影的人潮漸漸回流。一名女子跟朋友到高雄連鎖戲院看電影，入座時竟然坐在一灘尿上，把褲子弄髒，而且影城工作人員只用影廳燈光暗沒注意帶過，後續處理的態度很敷衍又沒誠意，讓她感到相當難堪跟憤怒。

一名李小姐在爆料公社PO文，她表示因疫情關係超過半年沒看電影，上周晚間久違地透過app訂了高雄某連鎖影城的電影票，和朋友一起去看。入場坐下後發現座位怎麼濕濕的，用手一摸便聞到濃濃的尿騷味，這灘尿害她整件褲子和內褲都溼透了。

她立刻走出影廳跟工作人員反應，值班經理表示因影廳內光線不足所以沒發現，並協助他們退票和找時間請看一場電影；李小姐反應褲子溼的問題，詢問是否有多的褲子可以替換，對方直接表示沒有，並稱只能退票。

李小姐不想穿著沾滿尿的褲子回家，堅持要經理想辦法，後來經理才請工讀生去買褲子，並說可以把髒褲子送洗。但她還是覺得影城的態度跟方式非常草率和沒同理心，例如處理溼褲子要用的紙巾酒精等等，都要主動提及對方才會拿出來。

李小姐批影城值班經理在發生這麼嚴重的事情時，用一種事不關己的態度處理，第一時間完全沒有看到誠意與表現積極的行動，只想用退票和補償一場電影打發；她還提醒大家看電影前可以用手電筒確認一下椅子是否有異狀。