鄰居是「蟑螂養殖戶」滿地屍體 大樓管委會：沒辦法

許多民眾都會怕蟑螂，如果家中出現滿地蟑螂，恐會崩潰。有網友近期發文抱怨，貼出公共走廊地板的照片，只見地上全是活跳跳的蟑螂和蟑螂屍體，畫面驚恐，原PO表示隔壁鄰居是蟑螂養殖戶，向大樓管理委員會反映後，對方卻說沒辦法解決。對此，網友紛紛看傻眼，並提出解決方法供原PO參考。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文，表示「隔壁是蟑（髒）螂養殖戶，該怎麼辦」，只見樓層的公共走廊不斷有蟑螂竄出，地板也有許多蟑螂屍體，當原PO走到某一戶鄰居門前時，發現蟑螂全部聚集在此，疑似就是從該戶門內竄出，這戶鄰居也在門口堆積許多紙箱，成為蟑螂隱匿的最好去處。

大樓管委會向原PO表示沒辦法處理，因為是鄰居自己買的房，只能進行勸導。原PO相當苦惱向網友求救，不少人留言表示，「不能跟環保局舉報嗎」、「回家的路好艱難」、「阿娘喂，簡直是生活在蟑螂窩」、「這是要故意破壞房價的吧」、「報警啦，這我沒辦法住，你加油」、「走過那條路一定要用跑的」。

其中有網友也提出解決方法供原PO參考，「發瘋了，養大型角蛙，吃爽爽」、「殺蟲劑噴死他們」、「建議先在自家門框噴殺蟲劑，避免跑入啊」、「水煙給他放下去」、「剩下這條路對抗鄰居，成為『喇牙』養殖戶」、「過來人經驗，用硼酸加水拖地，裝驅蟲器」、「這可能會引起疾病傳播，管委會可管，在來也可以直接請里長來勸導」。