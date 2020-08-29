快訊

日職／張奕先發登板 首局連飆兩K賞羅德三上三下

館長遭槍擊後第一夜 林口長庚醫師鬆口傷勢狀況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄰居是「蟑螂養殖戶」滿地屍體 大樓管委會：沒辦法

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO大樓公共地板出現大量蟑螂和蟑螂屍體，令他相當困擾。圖擷自爆料公社二社
原PO大樓公共地板出現大量蟑螂和蟑螂屍體，令他相當困擾。圖擷自爆料公社二社

許多民眾都會怕蟑螂，如果家中出現滿地蟑螂，恐會崩潰。有網友近期發文抱怨，貼出公共走廊地板的照片，只見地上全是活跳跳的蟑螂和蟑螂屍體，畫面驚恐，原PO表示隔壁鄰居是蟑螂養殖戶，向大樓管理委員會反映後，對方卻說沒辦法解決。對此，網友紛紛看傻眼，並提出解決方法供原PO參考。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文，表示「隔壁是蟑（髒）螂養殖戶，該怎麼辦」，只見樓層的公共走廊不斷有蟑螂竄出，地板也有許多蟑螂屍體，當原PO走到某一戶鄰居門前時，發現蟑螂全部聚集在此，疑似就是從該戶門內竄出，這戶鄰居也在門口堆積許多紙箱，成為蟑螂隱匿的最好去處。

大樓管委會向原PO表示沒辦法處理，因為是鄰居自己買的房，只能進行勸導。原PO相當苦惱向網友求救，不少人留言表示，「不能跟環保局舉報嗎」、「回家的路好艱難」、「阿娘喂，簡直是生活在蟑螂窩」、「這是要故意破壞房價的吧」、「報警啦，這我沒辦法住，你加油」、「走過那條路一定要用跑的」。

其中有網友也提出解決方法供原PO參考，「發瘋了，養大型角蛙，吃爽爽」、「殺蟲劑噴死他們」、「建議先在自家門框噴殺蟲劑，避免跑入啊」、「水煙給他放下去」、「剩下這條路對抗鄰居，成為『喇牙』養殖戶」、「過來人經驗，用硼酸加水拖地，裝驅蟲器」、「這可能會引起疾病傳播，管委會可管，在來也可以直接請里長來勸導」。

爆料公社

延伸閱讀

被遺忘半年以上！人蔘發芽成「食人花」 異形樣貌讓網友驚呼

男離奇陳屍於「牆壁中縫隙」 目擊者見詭異死狀：皺成一團

能吃嗎？好市多牛排冷凍1年「整片黑化」 內行曝變色原因

網美躺乾淨沙灘照成假象？ 馬爾地夫海灘積滿塑膠垃圾

相關新聞

鄰居是「蟑螂養殖戶」滿地屍體 大樓管委會：沒辦法

許多民眾都會怕蟑螂，如果家中出現滿地蟑螂，恐會崩潰。有網友近期發文抱怨，貼出公共走廊地板的照片，只見地上全是活跳跳的蟑螂和蟑螂屍體，畫面驚恐，原PO表示隔壁鄰居是蟑螂養殖戶，向大樓管理委員會反映後，對方卻說沒辦法解決。對此，網友紛紛看傻眼，並提出解決方法供原PO參考。

突下大雨郵差「第一反應不是穿雨衣」 真相曝光網讚：辛苦了

每個行業都有各自辛苦的地方，日前一名網友分享，某天一場突如其來的大雨，讓許多人都停下來穿上雨衣，但在遠方的一名郵差則是先幫所有的信件蓋上遮雨蓬，而這場雨實在來得太急太快，在蓋完雨篷後，郵差全身早已濕透。

他撩店員「飲料跟妳一樣甜」拿到「清爽甜」 網笑：你超魯

能夠客製化冰塊與甜度，是台灣手搖飲吸引人的一大特點，但也要盡量別提出太困難的要求，造成店員困擾。有位網友在買手搖飲時，當店員問及冰塊甜度，他竟答「跟妳一樣甜」，結果拿到飲料後發現甜度竟是「清爽甜」，讓原po好奇詢問，這到底是什麼甜度？

阿婆賣9顆滷蛋20元 網友嚇：太便宜我不敢吃

許多人都感嘆現在是物價飛漲但薪水不漲的時代，外出買個東西都得要斤斤計較、仔細盤算，不過有位網友卻發文表示昨（27）日在菜市場跟一位阿婆買了一袋滷蛋，9顆竟然只算他20元，讓原PO超訝異，直呼阿婆「太佛心了」。

夜市必出現「冰淇淋、熱狗」？網曝攤販首選原因

夜市是台灣一大觀光賣點，臭豆腐等特色美食更曾登上外媒。不過近日有網友在臉書分享心情，回到鄉下廟裡的夜市，卻發現各攤同質性超高，「全部都是賣一樣的東西」，例如熱狗、冰淇淋等。網友就疑問，是什麼原因讓這類食物充滿各大夜市？

台灣哪個縣市氣候最佳？ 多數網友點名這縣市：N年沒放颱風假

這幾天受到西南風影響及對流雲系統發展旺盛，不僅南部地區下起滂沱大雨，北部雨勢也不小，多處還造成淹水情況，就有網友在PTT發文寫道，昨（27）日多處地區都有下雨，但桃竹苗卻是晴朗的好天氣，讓他好奇想知道「桃竹苗是不是台灣氣候最好的縣市？」

訂外送70元滷肉飯便當 她一看配菜傻眼：是物價漲得太誇張嗎？

一名女網友因為上班較忙碌，因此便利用外送點了一份滷肉飯便當，但拿到便當後打開一看讓她超傻眼，因為除了主餐滷肉飯之外，3格配菜格裡的菜竟然少得可憐，其中兩格還各放了一顆貢丸，讓她不敢相信的說「這一個便當70，是最近物價上漲得太誇張嗎？」

她23度冷氣天天吹兩個月電費僅700 元 原因曝光煞羨網友

炎炎夏日許多人會開冷氣保持室內涼爽，不過就有網友提到他自己一人在外租屋，且幾乎是天天開冷氣，兩個月電費加總卻只有七百元，讓他好奇算不算貴，此文一出引發不少網友討論，而網友也紛紛直言原po的電費「太便宜」。

妻好心騎電動車「道路救援」 結局卻讓網友笑瘋：是真愛

你有遇過天兵型的隊友嗎？一名男網友發文分享，在某天騎腳踏車時突然爆胎，本打算自己牽車散步回家，但老婆知道後堅持騎著電動機車救援。沒想到後續的發展讓他直接傻眼，兩人最終只好一起乖乖散步走回家。

總敷衍回「喔」讓媽氣炸 使出大絕招讓兒子瞬間轉換口氣

現代手機通訊軟體普及，也讓彼此聯絡更方便，但日前有一名男網友分享，突然收到一張老婆傳來的手機截圖，才知道每次用LINE和兒子聊天，兒子都惜字如金的只回覆一個「喔」字，讓老婆氣的「使出絕招」。

女童在甜點店奔跑尖叫「捏爛菜單」遭制止 父反嗆：小孩才2歲

相信許多人都有在餐廳遇過不受控的小孩，對此，有位甜點店老闆就上網發文抱怨，並說明自己在花蓮開設甜點店，但日前接待一組一家六口的客人，大人只自顧自地聊天，放任兩歲小女童在店內奔跑、尖叫，甚至破壞店內的菜單。在老闆制止後，甚至遭女童父親反嗆「小孩才兩歲，很難控制」。

台北擠進世界城市前50...還有啥缺點？ 網狂怨「這1點」：超煩躁

智庫全球化與世界城市（GaWC）研究全球化趨勢之下的全球城市關係，日前GaWC公布全球城市分級排名《世界城市名冊2020》，台灣有5個城市上榜，其中由台北拔得頭籌，成功進入A級分類區，擠進前50名。對此，一名網友就PO文表示，人小志氣高，要想辦法「正視自己的問題」進步才是，網友們也紛紛響應指出台北的缺點，許多人直指「交通問題最麻煩」。

熱門新聞

全聯買衛生棉結帳送「2盒雞蛋」 真相曝光婆媽暴動：還不買爆

阿婆賣9顆滷蛋20元 網友嚇：太便宜我不敢吃

他撩店員「飲料跟妳一樣甜」拿到「清爽甜」 網笑：你超魯

好市多人員說「辦卡能脫單」 半年後他現身說法：沒在唬爛

台灣哪個縣市氣候最佳？ 多數網友點名這縣市：N年沒放颱風假

突下大雨郵差「第一反應不是穿雨衣」 真相曝光網讚：辛苦了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。