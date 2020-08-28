阿婆賣9顆滷蛋20元 網友嚇：太便宜我不敢吃

許多人都感嘆現在是物價飛漲但薪水不漲的時代，外出買個東西都得要斤斤計較、仔細盤算，不過有位網友卻發文表示昨（27）日在菜市場跟一位阿婆買了一袋滷蛋，9顆竟然只算他20元，讓原PO超訝異，直呼阿婆「太佛心了」。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」PO出自己買到滷蛋的照片，只見他手上拎的這袋滷蛋裡面有9顆，每顆看起來都不小，他說這是在菜市場跟一位阿婆買的，但讓人訝異的是這袋滷蛋阿婆只賣20元，讓原PO不敢相信直呼「你們覺得合理嗎？阿婆一包能賺多少？也太佛心了」。

網友們看了都認為阿婆算錯了，可能會虧錢，「天啊！超佛心耶，這麼多顆才賣20，外面的麵店加一顆滷蛋要10元耶」、「不合理，根本賠錢賣」、「滷蛋一個10元是尋常價」、「賣的是人情味跟打發時間」、「沒賺還倒貼，生雞蛋一顆就約6-8元不等了」、「雞蛋一斤32了，這樣是賠了本吧？」、「太便宜我反而不敢吃，因為光買蛋就不只20了」。

還有人好奇阿婆是在哪裡賣的，「在哪裡賣啊？去捧場」、「在哪？我要去讓阿婆早點回家休息」。至於為何滷蛋這麼便宜，有網友猜測可能的原因，「是要收攤了吧才會便宜賣」、「收攤，再放壞掉，趕緊賣掉」、「也許是放好幾天了，賣不掉隨便賣了，外皮硬裡面很鹹的，那就是了」、「八成市場沒人或下雨賠錢賣」、「很多老人家的是做身體健康的，莫看路上撿回收的老人家，很多家裡好幾棟房子的」。