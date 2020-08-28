突下大雨郵差「第一反應不是穿雨衣」 真相曝光網讚：辛苦了

每個行業都有各自辛苦的地方，日前一名網友分享，某天一場突如其來的大雨，讓許多人都停下來穿上雨衣，但在遠方的一名郵差則是先幫所有的信件蓋上遮雨蓬，而這場雨實在來得太急太快，在蓋完雨篷後，郵差全身早已濕透。

原PO在「爆廢公社」上發文分享，一場突如其來的大雨，讓他注意到對街的郵差竟不是先穿雨衣，而是站在大雨中先趕快幫信件蓋雨篷，原PO也說明「但因雨實在是太急太大，等到蓋完雨篷，郵差叔叔自己已經一身濕」。最後也沒看郵差穿上雨衣，原PO則心想「估計應該內褲都濕透了，穿了悶著只會更難過，索性不穿了」。

在一場滂沱大雨中見到此景，讓原PO表示「全身濕透的郵差叔叔淋著雨，繼續往下一家去送信」，並hashtag強調「辛苦你了郵差叔叔」。此文一出，便吸引了1.8萬人按讚、600則留言，網友們紛紛表示，「辛苦了，希望郵政公司能給員工更好的福利，早日脫離血汗公司的行列」、「外勤郵差真的很辛苦，辛苦您了」、「前天我們這下大雨，也是看到郵差一直在送信，還要找遮蔽處來整理信件」。