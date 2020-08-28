夜市必出現「冰淇淋、熱狗」？網曝攤販首選原因

夜市是台灣一大觀光賣點，臭豆腐等特色美食更曾登上外媒。不過近日有網友在臉書分享心情，回到鄉下廟裡的夜市，卻發現各攤同質性超高，「全部都是賣一樣的東西」，例如熱狗、冰淇淋等，便好奇是什麼原因讓這類食物充滿各大夜市？網友分析數點原因，考量成本跟方便性後，因此成為熱門首選。

有人認為成本低、方便備料，原料放進機器後自動生產，「速度快賺錢才快」，賣完只要清洗就可以了。且攤位通常不需要太大，技術門檻相對較低，可以省下人事成本，都是夜市攤商會考量的要點，看到有賺頭的都會跟風。也有人提醒夜市的冰淇淋機不一定會很常清洗，而熱狗、地瓜球得注意看店家的油是否乾淨。

原po的發現也引起大批網友的共鳴，認為現在夜市重複性實在太高，以前會很喜歡逛夜市，是因為可以看到很多不一樣的新東西。也有人力挺傳統的滋味，「新奇古怪的食物都只是流行嘗鮮幾次」，通常撐得不久很快就倒了，難以和歷久不衰的食物匹敵。不約而同感嘆以前夜市便宜好吃又好逛，回不去了。

除了熱狗、冰淇淋，各地網友也列舉出夜市幾乎一定能看見的傳統滋味，「地瓜球或雞蛋糕吧」、「你把烤香腸忘了」、「甘草芭樂和燒酒螺呀」、「鳥蛋也蠻常見的」、「沒有臭豆腐我會逛到生氣」。下次逛夜市不妨注意是否真的全員到齊了。