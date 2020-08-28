訂外送70元滷肉飯便當 她一看配菜傻眼：是物價漲得太誇張嗎？

一名女網友因為上班較忙碌，因此便利用外送點了一份滷肉飯便當，但拿到便當後打開一看讓她超傻眼，因為除了主餐滷肉飯之外，3格配菜格裡的菜竟然少得可憐，其中兩格還各放了一顆貢丸，讓她不敢相信的說「這一個便當70，是最近物價上漲得太誇張嗎？」

原PO在臉書「爆怨公社」分享自己的便當照片，她說因為在上班無法外出去買，於是和同事透過外送服務叫了便當來吃，她點的是一份「特製滷肉便當」，當便當送達後她打開一看愣住了，因為雖然有滿滿的滷肉飯，但三格配菜格裡卻是一格青菜，另外兩格各放一顆貢丸，這樣的便當要價70元，讓原PO很無言。

她說自己明白現在開店不容易，什麼東西都貴，不管是房租、水電、人事成本等，自己也沒有要要求便當菜色多好，但三格配菜格卻有兩格是貢丸，這讓她不太能接受。至於是否是被外送員偷吃，原PO認為不可能，因為不是只有她也買到這樣的便當，言下之意表示同事的便當也出現一樣情況。

照片讓多數網友看了也很傻眼，「50我都嫌貴，真敢賺」、「這樣的便當不如吃便利商店的」、「兩顆貢丸還佔兩格這個很扯」、「重點是兩格菜重複都放一樣的貢丸，感覺店家蠻混的，菜色很單調，讓人奇蒙子不太好」、「不管多少錢的便當，兩道配菜用兩顆貢丸取代，真的讓人覺得不舒服」、「這是沒菜，隨便濫竽充數吧」。

不過也有人推測會這麼貴的原因可能與外送成本成本有關，「這應該是把外送平台的成本加上去了，有些店家的平台價跟店內價不同」、「外送本來價錢就會灌水了，正常」、「外送的便當都會比較貴，因為熊貓平台會抽成」、「被平台抽的利潤反映在菜量上面」。