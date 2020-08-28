她23度冷氣天天吹兩個月電費僅700 元 原因曝光煞羨網友

炎炎夏日許多人會開冷氣保持室內涼爽，不過就有女網友提到她自己一人在外租屋，且幾乎是天天開冷氣，兩個月電費加總卻只有七百元，讓她好奇算不算貴，此文一出引發不少網友討論，而網友也紛紛直言原po的電費「太便宜」。

有網友在臉書社團「女人說不完的故事」發文提問「若是一人在外面租房，其中電費兩個月共七百元算不算貴？」原po表示平常只要在待在家的時間就一定會開冷氣降溫，而且溫度大約都是調在16度至23度之間，她認為兩個月的電費依照台電價格計算只有七百元已算便宜，不過她的未婚夫卻嫌太貴。

文章一出網友紛紛直呼太便宜，「很便宜耶我的電費兩個月都要一千多」、「便宜到懷疑人生是哪牌的冷氣這麼省電」，更有人說是原po的未婚夫嫌貴根本就是「吃米不知米價」，也有住在約3坪套房的網友表示，「很便宜，我不看電視，冷氣最多吹3個小時左右，一個月快800元」。

目前在外租屋的電費計算，不少房東會以1度5元計價，以至於租屋族所負擔的電費價格更高，因此網友都相當羨慕原po租屋電費能依台電計價，才能讓她享受冷氣的同時也輕鬆負擔電費，「我以前租套房，只有下班吹，兩個月4500元，因為租套房一度電都是5元以上」、「外面電一度都要5-7塊了，按照台電走真的很便宜」。