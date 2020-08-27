總敷衍回「喔」讓媽氣炸 使出大絕招讓兒子瞬間轉換口氣

現代手機通訊軟體普及，也讓彼此聯絡更方便，但有一名男網友分享，突然收到一張老婆傳來的手機截圖，才知道每次用LINE和兒子聊天，兒子都惜字如金的只回覆一個「喔」字，讓老婆氣的「使出絕招」。

原PO於26日在「爆廢公社公開版」發文表示，「老婆突然傳了張圖給我，真心覺得兒子的求生意志薄弱！」手機截圖中只見母親傳訊息跟兒子交辦事情，兒子總是以1字「喔」回答，隨後母親想要兒子把「喔」改口成「好的，媽媽」，卻只得到兩個問號的回覆。最後，媽媽受不了這敷衍的態度，直呼「再一次，你都不用吃東西了。」一席話果然奏效，兒子連忙改口。

對此，原po表示，「平常我們是沒在管孩子什麼，就只要求禮貌，所以這個真的玩笑居多。我們家每天都是打打鬧鬧，生活已經很辛苦了，好玩就好…別太認真。」

此文一曝光，便引起許多媽媽們同感「真的會讓人暴怒」、「我小孩都給我已讀不回，或是不讀不回」、「真的會很煩躁」、「我超級討厭人家『喔』，喔三X」、「是我也會很不爽那個『喔』」。更有人稱讚媽媽的教育方式很正確，「我覺得你老婆是對的，觀念對了禮貌就有了，不然凡事就大家欠他的，真的不太好」、「贊成老婆一票，我對那個『喔』也超不爽，老婆教得很好」。

但也有不少人表示禮貌真的很重要，紛紛回覆，「禮貌真的很重要啊！至少說『好』都贏過那些什麼嗯喔」、「應該的，不要說對長輩，對人都要有禮貌」、「我弟也是這樣回，被我媽罵好幾次還是改不了」、「我爸每次呼喚我，我回幹嘛？他就會說，要回什麼事、怎麼了，幹嘛很難聽」、「禮貌真的很重要，我家也是叫他們也會回幹嘛」。