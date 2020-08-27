女童在甜點店奔跑尖叫「捏爛菜單」遭制止 父反嗆：小孩才2歲

相信許多人都有在餐廳遇過不受控的小孩，對此，有位甜點店老闆就上網發文抱怨，並說明自己在花蓮開設甜點店，但日前接待一組一家六口的客人，大人只自顧自地聊天，放任兩歲小女童在店內奔跑、尖叫，甚至破壞店內的菜單。在老闆制止後，甚至遭女童父親反嗆「小孩才兩歲，很難控制」。

原PO在「爆怨公社」上分享，有一組5大1小的客人想要點餐外帶，便給了他們四張菜單，但女童卻拿著菜單不斷揮舞、奔跑和尖叫，身邊的大人卻沒有想阻止的動作，直到原PO看不下去才開口表示「麻煩看一下小朋友，這裡有電磁爐正燒著水」，才有人叫回女童並牽起她的手。

但不過幾秒，女童掙脫後仍舊到處奔跑、尖叫，甚至繼續破壞店內菜單，雖然大人又口頭性的警告女童「老闆在看妳了，妳安靜一下下」、「老闆等一下要生氣氣了」，但女童卻完全不搭理。直到餐點完成後，一群人準備離開，原PO才發現菜單完全都被女童破壞，忍不住向他們表示「您的小孩將菜單毀壞了」，但女童母親卻只有回覆「恩，對不起，這份菜單多少錢，我們願意賠償」。

對於女童母親的回覆，原PO則認為這不是錢的問題並強調，「是希望您將小孩教好，不要再將菜單揉爛了」。對此，女童父親劈頭就罵「你那是什麼態度？叫我太太把小孩教好？我的小孩才2歲，很難控制，菜單多少錢，我們賠給你」，但當原PO再度重申這並不是錢的問題，還是有關於小孩教育，就被對方同行的長輩插嘴表示「一看你，就知道你沒生過小孩，也沒教養過小孩，不知道2歲的孩子怎麼教」。

此舉讓原PO傻眼回應，「小孩拿著餐單奔跑、尖叫、毀壞菜單，你們有管嗎？有制止她嗎？有約束她嗎？不然你們來告訴我2歲的小孩怎麼教導」。隨後，女童父親卻開始情緒失控的對女童怒吼，一群人便在混亂中離開店裡。最後，原PO則補充道「小朋友父母有教和沒教是有差別的」，稍早第一組客人也是帶著小孩，目測孩子還沒2歲，也是牙牙學語、剛學會走路，對每件事充滿好奇，掌印和唇印都留在大門玻璃上，但他們沒兇也沒出聲制止，因為孩子母親、姑姑視線動作都一路跟著小孩。

此文一曝光，許多網友看完紛紛留言，「太誇張了」、「有這樣的父親，難怪教出這樣的孩子」、「教不好孩子，見笑轉生氣，這就是這位家長的身教」、「欣賞老闆霸氣的回應」、「2歲還不能教？這對父母真的很有問題」、「在下已生3個，其實2歲可以聽懂簡單詞彙了，就怕家長不教」。