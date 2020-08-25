會計說普渡「買抹布」讓好兄弟盥洗 網見預算秒懂：財務難為

一年一度的中元節即將到來，許多公司也開始準備祭品普渡好兄弟，一名男子近日幫公司採買普渡用品，會計小姐問他「普渡完毛巾要如何處理」，由於預算有限，她認為能省則省，並想出「用抹布代替毛巾」的省錢作法，讓該名男子相當傻眼，直呼「妳在家會用抹布替代毛巾擦臉嗎？」

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，每年公司會將普渡後的毛巾提供給員工，如果沒有人領取，就會乾脆作廢，因為普渡後的東西不能到隔年繼續拜，但公司會計認為，「這樣每年都會浪費很多錢」，原PO一聽隨口說，「毛巾用一用髒了還可以當抹布啊」，這時會計靈機一動，建議原PO「不然我們買抹布來替代啊，反正用到最後都會變成抹布，抹布也比毛巾便宜又實用」。

原PO聽了相當傻眼，因為買毛巾就是為了讓好兄弟盥洗，他反問會計，「妳在家會用抹布替代毛巾擦臉嗎？」。最後他們還是決定買毛巾，但會計還是認為很浪費錢，原PO也向網友透露預算，「忘了說…我們普渡的預算是500元」。

貼文曝光後，引起熱烈回覆，許多網友反而認為會計的想法很合理，因為公司預算只給500元實在太少，「一般家庭都不只500了」、「500很少耶難怪管錢的會想省」、「突然醒悟，摳門的是老闆，只給預算500，難怪財務才會想從毛巾那邊省錢，真是難為財務了，操碎了心」、「一年一度的重大盛事，預算只有500？好吧！勤儉是美德」。