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「加倍奉還」行得通嗎？ 網曝半澤直樹在台灣悲慘下場

聯合新聞網 / 綜合報導
《半澤直樹2》開播再掀話題，網友好奇由堺雅人（左）扮演的半澤直樹，若進入台資銀行上班會有何下場。圖／friDay影音提供
《半澤直樹2》開播再掀話題，網友好奇由堺雅人（左）扮演的半澤直樹，若進入台資銀行上班會有何下場。圖／friDay影音提供

2013年時，日劇《半澤直樹》以一句「加倍奉還」擄獲無數觀眾的心，讓影迷期盼已久的《半澤直樹2》終於在今年開播，片中男主角半澤直樹運用各種方法擊敗對手，讓網友好奇若半澤直樹進入台資銀行上班會發生什麼事情？

《半澤直樹》中由堺雅人飾演的半澤直樹為了實現理想，不斷和公司、銀行高層爭鬥，有網友在PTT「八卦板」發問，如果半澤直樹這種人進入台資銀行工作，會發生什麼事情？

不像劇情中能扳倒高層，許多網友分析後紛紛看衰「會直接被埋掉吧」、「直接被下放」、「會被政客官商勾結直接搞掉」、「跟主管下跪吧」；不過有人持較樂觀態度，他表示台灣公股銀行很官僚，反而適合半澤這種性格的人。

話題一開有其他鄉民發問，他好奇目前不顧董事勸說、執意槓上政府的半澤，若待在台灣公股銀行會發生何事？貼文底下網友再度一面倒看衰，紛紛回應「董事長會主導整個弊案，半澤被開除」、「半澤這種黑到發亮的，早就被辭退回家吃自已了」、「考績永遠最差升不了等」。

雖然大部分網友不斷調侃台灣職場狀況，但也有人出面平反「戲劇罷了…日本職場不黑嗎？」、「第一次槓上長官就在業界黑掉待不下去」；此外還有網友表示眾人是不是誤會半澤是正義之士？他指出半澤做了一堆違法灰色的事情，目的全為了鬥倒銀行內不同派系的對手，甚至為了自己與銀行的利益不惜假造文書。對於眾人熱烈討論，另一派網友嘆道「職場待久了就會明白沒有對錯只有輸贏，贏了你就是對的，輸了就閉嘴」。

半澤直樹 PTT 台灣

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