她買飲料用三倍券+台幣混著付 店員腦袋卡住「不找零」掀熱議

因應新冠肺炎（COVID-19）對經濟造成的衝擊，振興三倍券已於7月15日上路，不少民眾也拿著到各地去消費，但有些店家或攤商願意收，有的則是不找零。近日就有一名網友去飲料店購買茶飲，碰到奇葩店員的「神邏輯」，讓她著實一頭霧水。

該名網友在臉書社團爆怨公社po文，她到飲料店消費，總共花了271元，拿著一張200元振興券與一張新台幣100元給了店員找錢，結果店員回她「有用到振興券就完全不找零，如果全部用台幣就找零」，後來她只好全部改用新台幣300元付清，店員則找回給她29元零錢。

事後她接受媒體採訪時表示，她詢問店員「有付錢為什麼不找零？」結果店員回說「振興券跟台幣不能混著一起使用」，然而她因為還趕著上班，只好趕快再匆匆從錢包裡掏出台幣300元付現，然後把振興券拿回來。

她表示，雖然自己當下感受不太好，但相信是店員不小心誤解了。後來她也在爆怨公社po文底下回覆網友說「飲料店的人有和我聯絡，說應該找零，會請督導去留意。」

飲料業者則出面解釋，該名為新進員工，對振興券的使用方式還不太熟悉，會加強員工訓練。而根據振興券使用規定，使用振興券消費，支付不足的部分，的確可以用台幣去補足差額，並無違反使用方式。

不少網友看了此篇貼文，紛紛在文章下面留言笑說，這店員是不是腦筋頓時打結轉不過來了，否則都拿出台幣100元了為何不能找？「店員理解力不是很好…」、「累了嗎？」、「是不是數學不好？」、「店員不會想偷偷想要拿小費吧？」

其他人也覺得很奇怪，「不是單純一張三倍券才不找零嗎？但是沒零錢再多拿100不就要找錢嗎？」、「我去很多餐廳混用都可找零」。此外，還有人提出建議，下次可改先給對方振興券，然後問說，「這樣我要再補你多少？」