澎湖吃龍蝦餐要價8千…懷疑被當「盤子」 內行人揭關鍵原因

新冠肺炎疫情影響，民眾因疫情出不了國門，再加上政府推出各項優惠政策振興經濟，促使國內旅遊潮大成長，各項離島行程尤受歡迎。一名女網友和友人到澎湖旅遊，至餐廳享用新鮮海產料理，點了龍蝦等4道菜竟要價8320元，雖然有先問價格仍覺得傻眼。網友看後正反評價都有，總結是「單位要算清楚」。

一名女網友在《爆怨公社》發文表示，和友人一行三人到澎湖看花火節，因想吃海鮮就隨意選了一家餐廳用餐，總共點了清蒸龍蝦、炒螃蟹、海膽2顆、炒空心菜4道菜，吃完拿到帳單竟要價8320元，瞬時覺得傻眼。由PO出的帳單中，可見龍蝦總重29兩，1兩180元共計5220元，螃蟹總重27兩，1兩90元共2430元，另外海膽1顆180元，共點了2顆。

女網友說明，事先有先詢問龍蝦價格，老闆說1兩180元還當面秤重，她看到指針停在「2」，雖不明白計算單位，但仍是「傻傻點了下去」，只是沒想到這隻龍蝦就要5000多元。後來趁著搭乘計程車時，向司機探詢這間海產餐廳的評價，司機回「那家喔！出名的啊！」之後又自行google線上評價，感覺負面居多。女網友表示「只能認賠…下次出遊多做功課」、「畢竟老闆有先說明價格」，但仍想請網友們解答這價格是否正常？還是被當盤子削一筆？

貼文引發熱議，許多網友看到帳單都直說「好貴」、「好扯的金額」、「傻眼…馬上筆記」、「雖然有報價錢，但是真心貴…」、「用兩計價很恐怖的」、「要吃海鮮，我只到信任的餐廳，到外地旅遊，我只吃魯肉飯」。

但也有網友認為「就事論事，有跟你說1兩180，而你自己也看到快兩斤（32兩）實際上是29兩，這樣嚴格說起來，老闆並沒有坑你，這問題是你自己喔」、「大部分海產店龍蝦螃蟹都是算兩的沒錯」、「真心覺得不知道行情就不要隨意爆料，對店家也太不公平了，吃完才讓人來公審」。

一般海產店對於蝦、蟹、魚等高檔食材，菜單多半會標記「時價」，且是以台斤計算，1台斤＝16兩，決定點餐時，事前可以先自行計算一下，事後比較不會有爭議。