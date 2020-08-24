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女稱外貌差面試狂碰壁 老闆錄取秒懂原因：根本人的問題

聯合新聞網 / 綜合報導
40歲女稱外在條件不好求職不順，老闆錄取後秒懂原因。示意圖／ingimage
40歲女稱外在條件不好求職不順，老闆錄取後秒懂原因。示意圖／ingimage

公司徵才會評估求職者的能力條件外，也會將做事態度納入考量，而近日一名求職人士面試時向老闆表達，自己外在條件不好以至於求職不順，不過老闆評估經歷後並不覺得外貌有很大的影響便當場錄用了她，沒想到之後對方一連串延後報到，甚至到最後還搞失蹤，讓老闆超崩潰。

一名老闆在「爆怨公社發文提到日前有一位年約40歲的求職者面試，稱自己因為年紀大和身材外型差被許多公司打槍，加上疫情影響使她找工作變得非常困難，不過原po認為外型和年紀不是徵才唯一條件，看在對方經歷豐富的份上便決定馬上錄取她，而原本是預定8月25日時再請她來上班，不過對方想提前至20日原po也就答應了她。

不過就在20日當天，對方一早卻打了電話說：「媽媽要照膀胱鏡，因為爸爸年紀大了，不方便陪伴媽媽」，向原po問能不能順延，而隔天她又再次向原po表達，「醫生都還沒來檢查，所以來不及上班想再請一天假」，結果到了22日她依然沒出現，而且誇張的是這次連通知一聲也沒有，最後原po便直接傳訊表示「不是大環境不接受妳，而是欠缺對工作的責任感」，此事也不禁讓原po嘆：「我只想說妳真的不是外型問題，是人本身就是問題」。

此文一出網友直言，「難怪一直換工作」、「好險她還沒開始上班」，也有人說，「她會被很多公司打槍的問題，絕對不會是外型年紀，而是她本身的問題很多」、「像這樣就不要用了，一點責任感都沒有」、「這個人本身就有問題，工作動機不強」。

求職 面試 爆怨公社

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