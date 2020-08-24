女店員撞到她老公…婦人飆髒話 抄安全帽作勢打人
彰化一間手工冰淇淋店22日晚間出現爭執事件，有網友拍下影片上傳網路，原來是因為該店女店員因為滑手機，不慎撞到一名男子，男子的妻子不滿上門咆哮，甚至拿起安全帽作勢要打人，場面相當火爆。
有網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，22日晚間路過彰化一間手工冰淇淋店，發現店內人員正在爭執，據了解，是因為一名女店員要去廁所的途中，她一邊滑手機，不小心撞到了一名男客人，碰到男客人包著繃帶的手臂，讓男客人傷口有些疼痛，女店員當下立刻向對方致歉。
豈料事情並未落幕，男客人妻子相當不滿丈夫傷口被撞，直接上門「討公道」，只見她不斷向店內人員咆哮，也罵出五字經髒話，甚至推門、捲起袖子，拿起店外的安全帽作勢打人，口中也喊著「你給我出來」，場面相當火爆。
其他網友則留言「真的是社會病了」、「得饒人處且饒人，口出惡言很不好」、「到底吵屁...無聊透頂！」、「該不會是有喝酒」、「她老公有這麼虛弱嗎？被店員的手撞到手就受傷了？女店員看起來很纖細呀…」、「這種沒水準的人，就該肉搜出來讓她紅」。
根據《中時電子報》報導，女店員表示，事發當下有立刻道歉，但婦人不接受，並不斷怒罵。該店家則表示，會加強訓練人員，對員工不慎撞到客人一事，感到相當抱歉，針對客人辱罵員工一事，並不打算提告。
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