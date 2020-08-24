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排太久奧客咆哮要投訴 櫃檯人員回嗆3句全場歡呼

聯合新聞網 / 綜合報導
櫃檯人員回嗆奧客「那你不要看啊，你離開」，引發全場拍手叫好。圖／取自臉書
櫃檯人員回嗆奧客「那你不要看啊，你離開」，引發全場拍手叫好。圖／取自臉書

炎炎夏日，許多人假日的休閒活動就是看電影，因此假日電影院總是擠滿人潮，必須排隊等待購票入場。豈料某電影院有一名奧客，因不耐久候，竟對著櫃檯人員大聲咆哮，櫃檯人員直喊「要投訴去官網投訴，你不要看就離開，去別家戲院」，此話一出，讓其他客人拍手叫好。

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，一名身穿紅衣的男子在電影院中排隊，因不耐久候，竟向櫃檯人員大聲咆哮，揚言「我要投訴你」，該網友直說「紅衣服的先生很有Guts，肯定是奧客中的霸主」。

從影面可看到，紅衣男子怒吼「我要投訴你們」，一名疑似是櫃檯經理的先生回嗆「要投訴去官網投訴」，並表示「我們都沒有休息，都在服務客人，所有人都沒喝水、沒去上廁所，都在服務客人」。

紅衣男子聽完，竟怒吼「那關我屁事？關我屁事？」櫃檯經理無法忍受他的跋扈態度，回嗆「那請你離開，不要看電影，請你去其他戲院看」。此話一出，讓在場的其他客人紛紛歡呼並拍手叫好。

其他網友對櫃檯人員的做法都表示贊同，留言「奧客真的無所不在，不體諒店員就算了，還說關他屁事，那你不爽也不關店員的事」、「對付奧客就是要這樣」、「就是要教訓這種奧客」、「這店員要表揚，幹的好」。

還有網友表示，「太狂了，還以為在看YouTube影片」，不過也有人擔心，「爆了自己情緒，卻可能丟了職位」，其他人則力挺櫃檯人員，表示「了解原由之後，如果公司還挺奧客，這公司也不需要待了」、「老闆敢辭退這員工，我帶頭在朋友圈發動抵制」。

奧客 電影

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