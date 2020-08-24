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外送員控「被趕出門」怒留店家負評 結局逆轉登門道歉

聯合新聞網 / 綜合報導
賴姓外送員未經店家同意就擅自到用餐區坐下，無禮貌行為讓店家直呼是「無賴」。 圖擷自爆料公社
賴姓外送員未經店家同意就擅自到用餐區坐下，無禮貌行為讓店家直呼是「無賴」。 圖擷自爆料公社

外送平台興起，近日有間店家在《爆料公社》上發文，他表示「一個弄髒台灣最美麗風景的無賴外送員」，因為這名外送員兩度上門取餐態度不佳，沒有向店家打招呼就到用餐區休息，還把店家的廁所用髒，店長見狀忍不住請外送員到外面稍等，沒想到外送員到網路上留一星負評，怒指店家「歧視排擠外送員」，店家忍無可忍上網澄清，直呼外送員的行為根本是「無賴」。

業者表示，本月14日賴姓外送員到店家取餐，他未詢問就走到用餐區坐下，兩腿張開癱在椅子上，完全把店內當自己家，業者說「等餐點好了，我們送餐給他，他拿了就走，完全沒和我謝謝打個招呼，也沒將其踢開的椅子推回原位」，事後，店內用餐客人結帳時，還向店家表示「剛剛那隻熊貓（賴男）讓人不舒服」，店家只好無奈地跟客人說不好意思。

事隔4天，賴男再度上門取餐，這次他未經店家同意後就使用廁所，上完廁完連門都不關，直接走到用餐區等餐，業者表示「賴員尿尿沒掀馬桶坐墊，坐墊都是尿」，一名店員看不下去，只能先將廁所打掃乾淨。此時店長忍無可忍，請賴男到店外等餐，業者表示「原本以為請他到外面坐著等餐，並沒有多大的委屈或是不禮貌」，沒想到賴男到網路上，留下一星負評。

賴男表示「一間專門歧視排擠foodpanda外送員的超級大爛店，把來取餐的外送員趕到店外等餐，小氣吧啦的」，店家無奈的說「外送員送一單賺60元，被平台抽成後我一客賺15~30元，要給外送員椅子坐、桌椅給他用、廁所給他上，事後我們要幫他放椅子、擦桌子、洗廁所？！一個不順他的意，沒給他冷氣吹到爽就發文惡意攻擊，有這麼無賴的嗎？」

事後，賴男惡劣行徑被網友熱搜，原來只要不合賴男意思的店家，他都會留下一星負評，另外店家表示「我也深受其害過。外送員不爽等候餐點，覺得浪費他們時間，直接在同一天用好幾個帳號刷一星評價....我賣的是現點現炸的地瓜球，本來就需要時間，無奈！」雖然賴男事後親自向發文店長道歉，但仍難掩網友怒火。

網友表示「被歧視的並不是外送員的這個行業，而是這些人個人的行為」、「希望熊貓能慎選外送員，不然會毀在這群老鼠屎上！」、「熊貓外送員也是有服務態度好的，但是我店裡遇到的都是態度很差的，來取餐好像欠他錢一樣」、「這人真的超沒水準耶！就是有這種老鼠屎，才會讓熊貓觀感越來越差，這種老屁孩總有一天會踢鐵板！」。

店家請他到外面等餐，他不滿上網留負評。圖擷自爆料公社
店家請他到外面等餐，他不滿上網留負評。圖擷自爆料公社

網友發現，賴男時常到不同店家留下一星負評。圖擷自爆料公社
網友發現，賴男時常到不同店家留下一星負評。圖擷自爆料公社

foodpanda 外送員

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