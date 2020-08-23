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7-11穩坐超商龍頭優勢在哪？ 網指「1細節」贏全家太多

聯合新聞網 / 綜合報導
7-11外觀。聯合報系資料照片／記者何秀玲攝影
7-11外觀。聯合報系資料照片／記者何秀玲攝影

台灣超商隨處可見，服務內容更是五花八門，其中「7-11」與「全家」展店數最多，兩家超商也常被拿來做比較，因此有網友好奇「7-11有什麼優點是全家比不上的」，問題曝光掀起鄉民熱議。

原PO在PTT發文表示，「近幾年全家變得很強大，股價也正式超車統一，21日收盤來到280元刷新歷史新高，話雖如此，從營收來看還是7-11佔上風，想問各位7-11有什麼優點是全家比不上的」。

對此，網友指出「店面環境」7-11略勝一籌，「7-11贏在乾淨整齊，沒有奇怪的東西」、「7-11店面擺設規劃好，環境也比較明亮」、「7-11很多座椅環境都弄得明亮整齊」、「7-11比較乾淨整齊」、「全家走進去有股怪味，7-11就沒有這問題」、「全家有點亂，7-11是明亮又整齊」。

但也有人提出不同看法，「全家很好啊！app寄杯和付款系統我超愛用，我現在都改去全家」、「這一個月以來去7-11的次數不到三次，全家大概每天去」、「全家食物屌打7-11」、「我覺得全家好太多」。

另外有鄉民認為7-11起步早品牌知名度較高，加上總店舖多營收才會贏全家，「展店量，全家拓點還是不夠普及」、「離島幾乎都是7-11」、「7-11品牌價值累積太強大，全家很難追」、「7-11開店位置佳，總店鋪又多」。

超商 PTT

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